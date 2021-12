Premier but dans la LNH de Rafaël Harvey-Pinard : ses parents sur un nuage

Cet enthousiasme l’a suivi toute la nuit. Encore ce matin, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil, il flottait sur son nuage.

J’ai passé la nuit à voir toutes les heures. On a pleuré, on a ri. On est passé par toutes les émotions. On était vraiment contents, a raconté, Marc Pinard. Ton garçon joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey, tu veux te faire un scénario, c’est un scénario comme ça que tu te fais! Avec une victoire, ça aurait été le paradis sur terre. Nous étions vraiment très très fiers.

Sa conjointe et lui ont enregistré la partie. Lors du but de leur fils, emportés par les émotions, les parents n’ont pas eu l’impression de le réaliser totalement. Ils ont rapidement visionné à nouveau cet événement marquant.

On saute, on crie, on pleure, mais on fait comme manquer tout ce qui se passe. On a repassé ça après et on a encore vécu les émotions , a mentionné le père de famille.

Avant et après la partie, les membres de la famille ont reçu plusieurs messages positifs provenant de leurs amis et connaissances.

Rafaël Harvey-Pinard a touché la cible en 2e période, mardi soir à Tampa Bay. Photo : AP / Chris O'Meara

La pandémie a empêché la famille d'assister au match, mais c'est aussi ce qui explique en partie la présence de Rafaël Harvey-Pinard dans l'alignement.

Comme les commentateurs le disent souvent, quand une porte s’ouvre pour une jeune comme Rafaël, c’est là qu’il doit démontrer ce dont il est capable. Il a la chance de se faire valoir. C’est une audition, on le sait très bien. Il ne serait peut-être pas allé jouer son match maintenant. C’est quand même une belle opportunité, faut la prendre.

Se décrivant comme un partisan davantage qu’un connaisseur de hockey, Marc Pinard a trouvé que son garçon avait joué un bon match dans l’ensemble.

En deuxième période, tu sentais que le stress était moins présent et tu sentais qu’il était plus en confiance , de commenter son père.

À la suite du match, les analystes ont louangé Rafaël Harvey-Pinard, tant pour ses habiletés que son attitude. Son père reconnaît l’acharnement qu’il a toujours investi, tant dans ses études que sur la glace.