422 nouveaux cas confirmés de COVID-19 en 24 h en Estrie

Ce bilan ne prend pas en considération les cas confirmés par test rapide à la maison. Le nombre total de nouvelles infections pourrait donc être plus élevé.

Par ailleurs, même si l'Estrie n'est plus la région la plus touchée par le coronavirus, le secteur du Granit est celui qui a le taux de cas actifs confirmés par 100 000 habitants le plus élevé du Québec, soit 2140 cas/100 000 habitants.

Si la région ne recense pas de nouveaux décès, le nombre d'hospitalisations est toutefois à la hausse depuis la veille. Actuellement, 55 des 60 lits réservés en soins courte durée pour des patients atteints de la COVID-19 sont occupés. Aux soins intensifs, ce sont 10 des 12 lits réservés à cet effet qui sont occupés.

Le 17 décembre dernier, le CIUSSS de l'Estrie - CHUS prévenait que pour augmenter la capacité d'hospitalisation, il devait diminuer les activités nécessitant des lits, principalement les opérations chirurgicales.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) précise que 804 personnes sont actuellement hospitalisées en raison de la COVID-19 dans la province, dont 122 aux soins intensifs.