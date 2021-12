1971 est une année importante dans l’histoire du rock à l’échelle mondiale, et le Québec n’y fait pas exception. Alors que Pink Floyd est venu visiter la province pour la toute première fois, cette année-là, à l’invitation de Kosmos, de jeunes rêveurs de la ville de Québec, un de leurs partenaires montréalais a commencé à s’établir comme un incontournable de l'industrie musicale : Alain Simard, le futur cofondateur du Festival International de Jazz, des Francos et de Montréal en lumière.

Le Québec de 1971

Au tout début de l’année 2021, un article paru dans La Presse m’a fait réagir. Il évoque 1971, une année que l’on dit charnière dans l’histoire du rock, mais décevante dans l’histoire musicale du Québec.

Ça m’a chatouillé parce qu’on y ressasse beaucoup d’idées reçues, mais non fondées sur la production musicale du Québec. Des idées selon lesquelles le Québec ne produisait pas de bon rock en 1971 et qu’on a dû attendre 1974, et l’arrivée des Beau Dommage et de Harmonium, pour que la musique rock québécoise devienne pertinente.

Rien n’est plus faux, bien sûr. Charlebois, Pagliaro, Dionysos, Morse Code, Offenbach, Ferland, Dubois et une panoplie d’autres artistes étaient en activité en 1971.

Mais c’était aussi une époque d’underground. Une époque d’émergence de la contre-culture. Un moment où des communes de retour à la terre constituaient un terreau fertile d’ovnis musicaux comme L’Infonie, le Jazz Libre du Québec, Les Champignons… mais aussi de maisons de production. C’est le cas de l’entreprise Kosmos, active dans la région de Québec en particulier, et dont le cœur battant se situait dans une commune de Saint-Isidore, en Beauce.

En novembre 1971, Kosmos a produit les deux premiers spectacles de Pink Floyd sur le sol québécois. Et dernièrement, plusieurs ont souligné à quel point ces événements ont été marquants. Ces spectacles ont catapulté dans les hautes sphères l’entreprise de production qui a ensuite nourri avec abondance l’appétit que le Québec a développé pour le rock progressif.

Alain Simard en 2013 Photo : Getty Images / Michael Loccisano

Parce qu’après Pink Floyd, ce sont les mêmes jeunes hippies de Kosmos qui ont aussi amené Genesis au Québec pour la première fois, puis le groupe britannique Gentle Giant.

Si ces trois géants – excusez le jeu de mot – n’avaient pas visité le Québec au début de la décennie sous l’impulsion des fous de Kosmos, la province aurait-elle connu la vague d’amour qu’elle a démontrée envers le rock progressif par la suite? Nul ne peut vraiment le dire, mais Kosmos n’y aura certainement pas nui, au contraire!

Étrangement, sans le savoir, j’ai parlé de Kosmos et de son influence dans une chronique relatant l’histoire d’amour entre Genesis et le Québec, en novembre dernier, alors que Phil Collins et sa bande – sans Peter Gabriel – sont passés à Montréal pour deux concerts au Centre Bell. Après la parution de cette chronique, les éditions Septentrion m’ont contacté : ils avaient fait paraître un livre quelques mois auparavant sur la compagnie qui avait produit ces spectacles. C’est alors que j’ai entendu parler de Kosmos pour la première fois de ma vie!

Puis un courriel a atterri dans ma boîte de réception de la part d’Alain Simard. Était-ce vraiment LE Alain Simard? Je me suis dit que c’était impossible. Mais c'était bien lui qui m’écrivait personnellement. Il m’a indiqué qu’il avait lu ma chronique et m’a proposé d’en apprendre plus sur Kosmos, une entreprise de production de spectacles dont il a fait partie. Les astres étaient alignés. Et ma mâchoire s’est décrochée.

La Clef, l’incubateur

Au cours de la seconde moitié des années 60, alors que les collèges classiques du Québec se transformaient tranquillement en cégeps, le jeune montréalais Alain Simard a fondé un café étudiant, baptisé La Clef, où il a commencé à organiser des événements culturels plutôt champ gauche.

Après avoir suffisamment dérangé la direction du collège, La Clef s’est installée dans le Vieux-Montréal avec l’objectif de devenir un lieu de diffusion. Toutefois, la Ville de Montréal n’a jamais livré le permis nécessaire.

Par contre, l’immeuble décrépit de cinq étages qu’Alain Simard avait loué avec sa gang est devenu un laboratoire, un incubateur de talents.

C’est un gars du groupe The Haunted qui a signé le bail pour moi, parce que je n’avais pas 18 ans. Connais-tu les Haunted? , me demande Alain Simard. Si je les connais? Mon Dieu, mais c'est un groupe garage et psychédélique montréalais qui m’a obsédé pendant des années, à titre de collectionneur, parce que sa musique était d’une qualité peu égalée ici au cours des années 60 et parce que leurs disques valent une véritable petite fortune!

Eh! bien c’est leur guitariste, Gary Marcus, qui a signé le bail pour moi parce qu’il avait 21 ans! Il avait les cheveux tellement longs… plus longs que les miens!

C’est l’un des groupes qui butinait à La Clef, aux côtés d’ autres groupes ayant investi les locaux de pratique du troisième étage de La Clef comme La famille Casgrain (embryon de Beau Dommage) et Someone (le groupe de Gilles Valiquette). Parmi les artistes qui fréquentaient l’endroit, Alain cite les groupes Sex (un groupe heavy rock que j’ai qualifié de réponse québécoise à Black Sabbath dans mon livre L’Évolution du métal québécois), Expedition (dont fait partie son ami Jean Millaire, futur guitariste et compositeur de Corbeau) et Nécessité (dont font partie Serge Locat, qui rejoindra Harmonium, et Claude Mégo Lemay, qui fera ensuite partie de Pollen et deviendra le directeur musical de Céline Dion).

Cette espèce de commune artistique urbaine a aussi accueilli des artistes ainsi que des voyageurs et voyageuses bohèmes de passage en ville dans son crash pad du deuxième étage. Un matin, y’a un gars qui vient me voir et qui me dit qu’il s’est fait voler ses souliers. Il me demande donc de lui prêter les miens pour qu’il puisse aller s’en acheter. Je ne l’ai jamais revu, il m’avait volé mes souliers! , raconte Alain Simard, pour illustrer le genre de personnages qui y passaient.

Après quelques escarmouches et rencontres fort peu encourageantes – voire menaçantes – avec la police de Montréal, Alain Simard a décidé de déménager, devant l’évidence qu’il n’obtiendrait jamais le permis pour y organiser des événements publics.

Il a trouvé, à l’île des Moulins de Terrebonne, une boîte à chanson en fermeture et s’y est installé jusqu’à ce que l'endroit soit investi par l’armée durant octobre 70, puisque Paul Rose y aurait été vu. C’était la fin de La Clef.

Concert avec Pink Floyd et dîner avec Genesis

Par la suite, Alain est parti vivre en commune un peu en retrait de Montréal avec le groupe Nécessité, dont il était le gérant, et a décroché un emploi au service culturel de l’Université de Montréal. Il a obtenu l’exclusivité de la production de spectacles anglophones au Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal (CEPSUM). La salle est devenue l’un de ses terrains de jeu, au point que, lorsque des gars de de Kosmos l’ont contacté pour lui proposer d’y coproduire Pink Floyd en novembre 1971, il a accepté derechef.

C’était extraordinaire. À l’époque, tout le monde était assis par terre, sur la patinoire du Centre Sportif. On avait fait rentrer 4500 personnes, alors qu’il y a une capacité légale de 3500 environ. Et, mon gars, je pense que tu n’as jamais vu ça… tout le monde fumait [du cannabis]! Et c’était l’équipe de football [Université de Montréal] qui faisait la sécurité! C’était tellement planant , se souvient Alain Simard.

À la suite de cette première collaboration, Alain est devenu le représentant montréalais du collectif qu’était Kosmos. De sa commune, en banlieue de Montréal, il se rendait régulièrement à la leur, à Saint-Isidore, où ils recevaient souvent des musiciens qu’ils produisaient. Genesis y est déjà allé dîner avec eux.

La maison de production a pris rapidement une grande ampleur. Je n’entrerai pas dans les détails, parce que je ne veux pas gâcher de punchs contenus dans le livre de Michel Maltais, Kosmos, une aventure québécoise au temps du rock progressif. Achetez-le, lisez-le. C’est du bonbon!

Du rock progressif au jazz

Alain Simard (devant) et André Ménard (arrière) sur la Place des festivals, à Montréal Photo : Gracieuseté - Équipe Spectra

Mais une chose est certaine, pendant et après l’aventure de Kosmos, Alain Simard a continué son ascension dans le monde du show business en obtenant éventuellement l’exclusivité de la production de spectacles anglophones au Théâtre Outremont, puis au Cinéma St-Denis, qui est devenu le Théâtre St-Denis, ainsi qu’au El Casino, lieu mythique de la deuxième moitié des années 70. Puis il a fondé Le Club, qui est ensuite devenu Le Spectrum. Et c’est pendant cette ascension qu’il a joint ses forces à celles d’André Ménard et Denyse McCann, en 1977, pour fonder l’entreprise de production Spectra, qui compte maintenant sous sa houlette le Festival International de Jazz de Montréal, les Francos de Montréal et Montréal en lumière.

Côté musical, à mesure que la décennie avançait, des artistes blues ont intégré la programmation de Kosmos et des artistes de jazz ont rejoint les productions parallèles d’Alain Simard.

John Lee Hooker, ainsi que le duo formé de Sonny Terry et Brownie McGhee, font partie de la liste impressionnante de noms produits par Kosmos. Le groupe de jazz-fusion Weather Report aussi. Puis Dave Brubeck et Chick Corea ont été les premiers grands noms du jazz produits par Alain Simard, sans parler du Jazz libre du Québec.

Entre 1971 et 1976, les principales années d'activité de Kosmos, son goût pour ces musiques a commencé à transparaître dans ses productions. Dès 1976, il a eu l’ambition de créer un festival de jazz sur deux jours, mais les disponibilités des artistes dans sa mire ne concordaient pas.

On peut affirmer que c’est dans ce foisonnement lié à Kosmos et à l’effervescence de la contre-culture québécoise des années 70 que la première étincelle d'un des plus grands événements culturels de l’histoire du Québec –le Festival International de Jazz de Montréal –a brillé pour la première fois.