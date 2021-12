COVID-19 : 13 149 nouveaux cas et 10 décès de plus au Québec

Les cas d’infection à la COVID-19 poursuivent leur progression à la hausse, pulvérisant le record de la veille. Les autorités québécoises font état mercredi de 13 149 nouveaux cas et de 10 décès supplémentaires liés à la maladie au cours des dernières 24 heures.

Mardi, la province a enregistré 12 833 cas de contamination.

Avec 10 nouveaux décès, cela porte à 11 702 le nombre de personnes qui sont mortes au Québec des suites de l'infection au coronavirus depuis le début de la pandémie. Le nombre total d'infections, quant à lui, est désormais de 572 419.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) précise que 804 personnes (102 de plus) sont actuellement hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 122 aux soins intensifs, où 7 patients de plus ont été admis.

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS ajoute que 179 nouvelles entrées à l’hôpital ont été enregistrées depuis la veille contre 77 nouvelles sorties.

Le ministère de la Santé indique que 51 500 prélèvements ont été réalisés le 27 décembre.

Le Québec compte aussi 1484 éclosions actives.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Vaccination

Les autorités rapportent que 82 673 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans les dernières 24 heures et 5636 avant le 28 décembre, pour un total de 14 900 242 doses administrées dans toute la province.

Selon le Ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS , 89 % des Québécois de plus de 5 ans ont reçu au moins une première dose de vaccin, contre 82 % qui en ont reçu deux.

Dès ce mercredi, les travailleurs essentiels pourront prendre rendez-vous en ligne sur la plateforme Clic Santé, a annoncé mardi Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

Il s’agit :