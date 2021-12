L’Alberta ne sait toujours pas si les enfants retourneront à l’école en janvier

La province prendra sa décision cette semaine, a indiqué le premier ministre Jason Kenney, mardi.

Nous observons ce que les autres provinces décident de faire. Nous préférons maintenir les cours en présentiel autant que possible. Nous pensons que cela est très important pour la santé mentale et l'apprentissage des enfants , affirme Jason Kenney.

Il précise que, selon les données dont dispose son gouvernement, les écoles ne sont pas une source majeure de transmission communautaire du coronavirus en Alberta.

De nombreuses écoles de la province ont toutefois rapporté des cas de COVID-19 lors des vagues précédentes. Selon le Conseil scolaire public d'Edmonton, 64 infections ont été identifiées à l’école primaire Westglen au cours des mois de septembre et d'octobre.

Ceci étant dit, étant donné la transmission rapide du variant Omicron, nous pouvons nous attendre à ce que les protocoles relatifs aux éclosions deviennent obsolètes rapidement et que beaucoup d’enseignants et de membres du personnel se retrouvent en isolement , ajoute le premier ministre.

Devant la progression du nouveau variant, des universités albertaines, comme l’Université de l’Alberta et l’Université de Calgary, ont récemment annoncé que la majorité de leurs cours seraient donnés en ligne pendant quelques semaines, au moins en janvier.

Des parents inquiets

Jane Purvis, dont les deux garçons fréquentent les écoles Westglen et Westminster Junior High, ne sait toujours pas si elle renverra ses enfants à l’école en janvier.

Dans le meilleur des cas, j’aimerais qu’ils retournent à l’école, avec leurs amis. S’il est possible de rendre les écoles plus sécuritaires, c’est toujours ma première option , dit-elle.

Elle aimerait que les systèmes de ventilation des écoles soient améliorés ou que des filtres à air soient installés et que la province distribue de meilleurs masques aux élèves et au personnel alors que les autorités sanitaires recommandent l’utilisation de masques de meilleure qualité pour se protéger contre le variant Omicron.

Davantage de mesures réclamées

Wing Li, une mère de famille et directrice du groupe de parents Support our students Alberta, qualifie la situation de frustrante et épuisante pour les parents et le personnel des écoles.

Elle pense que le manque de mesures proactives de la province engendrera des éclosions, des pénuries de personnel, de la transmission communautaire et au sein des familles en plus de forcer le retour à l’école en ligne.

Selon elle, les écoles devraient rendre le port du couvre-visage obligatoire pour tous les élèves, fournir des masques de meilleure qualité et améliorer la ventilation.

C’est une grande punition pour les enfants lorsqu’on ferme les écoles, mais nous n’avons pas fait grand-chose pour rendre ces dernières plus sécuritaires , déplore Wing Li.

La province n’a pas répondu aux questions de Radio-Canada concernant de nouveaux investissements pour améliorer le contrôle des infections dans les écoles.

Le président de l’Association des enseignants de l’Alberta, Jason Schilling, craint, lui aussi, que les écoles doivent retourner aux cours en ligne en raison de nouvelles éclosions.

Il demande à la province d'embaucher plus d’enseignants afin de réduire la taille des classes et pense que des campagnes de vaccination devraient être organisées dans les écoles pour augmenter la couverture vaccinale.

Avec les informations de Janet French