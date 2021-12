Il faut que ce soit des gens complètement asymptomatiques, parce que la possibilité de transmettre [le virus] est plus faible quand la charge virale est plus petite , explique la médecin spécialiste en santé publique et membre du Comité sur l'immunisation du Québec.

La médecin ajoute que ce retour devrait aussi se faire aussi le plus longtemps possible après avoir reçu un résultat positif, et le travail devrait s'effectuer auprès des patients qui ont aussi la maladie.

« Ce sont des mesures très précises et importantes à appliquer. Il faut que ce soit le plus étanche possible entre les employés porteurs et les autres employés. » — Une citation de Dre Maryse Guay, médecin spécialiste en santé publique et membre du Comité sur l'immunisation du Québec

Des mesures effectuées lors de la première vague

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette approche est utilisée en milieu hospitalier. La Dre Guay précise que ces mesures avaient déjà été appliquées lors de la première vague, avec beaucoup de précautions.

On sait qu'avec le variant Omicron, c'est un peu différent. Mais on a quand même déjà appliquée [ces mesures] avec des gens qui étaient à la fin de leur [quarantaine] de 14 jours [...] Il y a moyen de le faire.

« C'est complexe, ce n'est pas évident. Dans la communauté, les gens doivent garder leur isolement. Mais ce sont vraiment des mesures très exceptionnelles pour le milieu de travail parce que d'autres mesures sont appliquées. » — Une citation de Dre Maryse Guay, médecin spécialiste en santé publique et membre du Comité sur l'immunisation du Québec

La troisième dose arrive-t-elle tardivement?

Pour tenter de freiner la propagation de la maladie, Québec a annoncé mardi que l’accès à la troisième dose du vaccin sera élargi progressivement dès le 4 janvier. L’objectif? Vacciner la totalité de la population d’ici le mois de mars en suivant un calendrier selon le groupe d’âge.

Une décision qui n'a pas tardé, selon la Dre Guay, puisque Québec a réagi en fonction des ressources disponibles.

On a fait du mieux qu'on a pu. On a de nouvelles ressources qu'on embauche, on veut qu'elles soient bien formées. Il faut aussi y aller en fonction des priorités , souligne-t-elle.

« On souhaiterait que tout le monde soit vacciné de manière instantanée, mais personne n'est magicien. » — Une citation de Dre Maryse Guay, médecin spécialiste en santé publique et membre du Comité sur l'immunisation du Québec

La médecin ajoute que les autres mesures, comme le port du masque, le lavage des mains et la protection apportée par les deux premières doses sont aussi des moyens pour limiter le risque de contracter la maladie.

Quant à l'atteinte d'une immunité collective, celle-ci est difficile à évaluer, admet la Dre Guay. Il faut toujours avoir une proportion de gens protégés par la vaccination ou parce qu'ils ont été contaminés. On peut faire cette estimation à l'échelle du Québec, mais on sait qu'il y a toujours des personnes qui arrivent de l'extérieur. Idéalement, il faudrait le faire à l'échelle mondiale. Cet équilibre-là est difficile à imaginer.