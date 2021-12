Les infirmières questionnent le maintien au travail du personnel atteint de la COVID-19

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a affirmé mardi que la hausse fulgurante des cas d'infection ne lui laissait pas le choix d'agir ainsi pour éviter des bris de services étant donné le manque de personnel. Julie Boivin a confié en entrevue à l’émission C’est jamais pareil avoir été sous le choc en entendant l'annonce de cette nouvelle mesure .

Je ne m'attendais pas à celle-là. C’est tellement incohérent et c’est vraiment un changement dans le discours. On n'est pas arrivé à la vaccination obligatoire parce qu’on ne pouvait pas se le permettre, mais on est passé de "la population ne veut pas se faire soigner par un professionnel de la santé qui n’est pas vacciné" à "on pense que la population est d’accord pour se faire soigner par des professionnelles en soins qui seraient positives à la COVID-19, mais asymptomatiques ", soulève Julie Boivin.

La présidente régionale atteste que le personnel hospitalier de la région tient le fort .

On est vraiment pas rendu là, à utiliser ces professionnelles en soins. La répartition des hospitalisations et même des éclosions à travers le personnel, ça tient encore. On est capable de les remplacer en offrant du temps supplémentaire [...] C’est fragile cet équilibre là, mais ça tient encore , lance-t-elle.

Tant pour les patients que pour les équipes de travail, Julie Boivin croit que les risques liés à une telle mesure sont trop grands.

En tant que professionnelle en santé, je ne veux pas répandre la COVID-19 dans mon milieu de soins , confie Julie Boivin, qui attend les détails de l’application de cette mesure dans les prochains jours.

Refus des patients de se faire soigner

Plusieurs patients parlent de refuser de se faire soigner par du personnel infecté, mais le président-directeur général du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, estime que c'est un couteau à double tranchant

J’ai des patients qui m’ont dit : "Moi je vais refuser d’être soigné par un soignant qui est atteint de la COVID". Donc, là, on va aller où avec cette attitude-là qui parfois peut être compréhensible. Est-ce que vous ou moi acceptons d’être soignés par quelqu’un qui est atteint par la COVID? C'est une question à poser. Je dis simplement que si on exige d’être soigné par un soignant qui n’est pas atteint de la COVID, attention, il y a des soignants qui vont exiger que les patients que nous soignons soient vaccinés. Et il y a environ 20 % de la population qui n’est pas encore vaccinée , pointe-t-il.

D'après une entrevue de Julie Bergeron