Près de 30 médecins sont millionnaires au Nouveau-Brunswick

Le Dr Stewart J. MacMillan, un radiologiste à Miramichi, a été le mieux rémunéré au cours de la dernière année avec des revenus se situant entre 1 650 000 $ et 1 699 999 $. La Dre Sunita MacMullin arrive en seconde position avec un revenu qui se situe dans la même tranche.

La vaste majorité des médecins ont cependant rapporté des versements bien inférieurs au million de dollars. Plus de 400 d’entre eux ont eu des revenus se situant entre 300 000 $ et 399 999 $. Ils ont été 45 à enregistrer un salaire sous la barre de 100 000 $ par année.

Quoique le salaire de certains spécialistes peut en faire sursauter plusieurs, la Société médicale du Nouveau-Brunswick rappelle que ces chiffres ne reflètent pas le revenu réel de ces professionnels de la santé.

Ce que de nombreux Néo-Brunswickois ignorent peut-être, c’est que ces paiements ne représentent pas le revenu personnel d’un médecin. La plupart des médecins au Nouveau-Brunswick sont propriétaires d’une petite entreprise. Ils doivent assumer des charges d’exploitation importantes, comme la location de bureaux, les salaires et avantages sociaux du personnel, l’équipement médical et les assurances , a expliqué le Dr Mark MacMillan, président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, dans une déclaration par courriel.

La Dr MacMillan souligne aussi que beaucoup de médecins terminent leurs études avec des dettes importantes à rembourser après des années de formation.

La Société médicale du Nouveau-Brunswick soutient également que ses membres sont aussi assujettis à un taux d’imposition du revenu parmi les plus élevés au pays . Selon l’organisme, la situation doit changer.

Si le Nouveau-Brunswick souhaite remédier à des problèmes majeurs dans les soins de santé, comme l’accès aux soins primaires ou les temps d’attente pour les chirurgies et les spécialistes, nous devons parvenir à recruter des médecins et à les maintenir en poste. Ce ne sera possible que si nous continuons de rivaliser avec les autres provinces et territoires au Canada et les autres pays , a indiqué le Dr MacMillan.

Chaque année, le gouvernement provincial au Nouveau-Brunswick révèle dans un rapport tous les paiements versés aux médecins par le régime d’assurance-maladie de la province. La Société médicale dit appuyer cette démarche.