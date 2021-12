La mairesse la plus âgée du Québec est à Dixville

Elle est octogénaire, mais pas question pour Françoise Bouchard de couler une retraite bien tranquille. Depuis plus de quatre ans, elle se trouve à la tête de la municipalité de Dixville et a encore bien des ambitions pour la petite municipalité de 800 résidents.

Âgée de 81 ans, Françoise Bouchard est considérée comme la mairesse du Québec la plus âgée. Ce n'est pas le seul exploit qu'elle a réalisé : elle a aussi été la première secrétaire de sa municipalité, puis sa première directrice générale et sa première conseillère municipale.

J'ai travaillé 20 ans à la place [de la secrétaire] , affirme, en riant, celle qui est aussi devenue la première mairesse de Dixville en 2017. Un choix qui semblait faire l'unanimité, puisque je n'ai pas eu d'adversaires lors des dernières élections.

« Ça fait un petit velours que je sois encore capable d'occuper ce poste-là! » — Une citation de Françoise Bouchard, mairesse de Dixville

La mairesse a l'appui de ses concitoyens, mais aussi celui de son conseil municipal.

D'avoir une mairesse qui est proactive, qui a de l'ambition pour ses citoyens, pour sa municipalité, je trouve que c'est très stimulant , affirme la conseillère Danielle Lamontagne.

Françoise est super dynamique, super le fun, ajoute Fernando Sanchez. Elle est très ouverte. Elle a beaucoup d'expérience et ça parait. Elle a beaucoup d'écoute et elle a du leadership.

La mairesse a été élue par acclamation lors des dernières élections municipales. Photo : Radio-Canada

Des projets plein la tête

Les années n'ont pas terni le désir de Françoise Bouchard de toujours aller de l'avant. Le développement de minimaisons semble prometteur, et des aménagements en tourisme ont été faits. En observant sa municipalité, elle a encore bien des idées pour améliorer la qualité de vie de ses concitoyens. Un bâtiment utilisé autrefois par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS pourrait très bien, selon elle, devenir une salle communautaire.

Cette bâtisse-là ferait notre bonheur, c'est certain, à cause de la grandeur, explique-t-elle. La salle communautaire pourrait [être faite] en bas et [on pourrait] mettre nos bureaux en haut!

La mairesse de Dixville aimerait bien acquérir ce bâtiment pour en faire un centre communautaire. Photo : Radio-Canada

Une vingtaine de propriétés servaient autrefois de centre d'accueil pour les personnes handicapées. Là aussi, Françoise Bouchard voit une occasion d'en faire bon usage. On serait intéressés à faire du logement social ou encore un RPA pour les personnes aînées , mentionne-t-elle.

Ce ne sont pas les idées qui manquent pour la mairesse, mais bien le temps. La piscine, cela a pris 10 ans, mais je n'ai pas 10 ans en avant de moi! , souligne-t-elle. D'autant plus qu'elle a déjà annoncé que ce mandat sera son dernier. Nul doute qu'il sera fort occupé.

Avec les informations de Jean Arel