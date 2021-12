Les 10 nouvelles de 2021 d’ICI Ottawa-Gatineau les plus lues

Après l’année 2020 monopolisée par les nouvelles concernant la pandémie de COVID-19, les lecteurs d’ICI Ottawa-Gatineau se sont plutôt intéressés cette année à nos enquêtes, aux faits divers et aux histoires inspirantes. Voici les dix articles les plus lus lors de l’année 2021.

David McDonald et Kim Cormier Photo : gracieuseté Andrew Embury

L’histoire de David McDonald et de Kim Cormier a ému des centaines de milliers de lecteurs cet automne. La femme de Kingston a invité l’homme de 46 ans, qui se trouve en situation d’itinérance depuis cinq ans, à s’installer dans sa cour arrière. Mme Cormier a décidé de lancer une campagne de sociofinancement afin de procurer à son nouvel ami une micromaison pour remplacer sa tente en hiver.

Eugene Melnyk Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le milliardaire et propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Eugene Melnyk, s’est retrouvé dans l’eau chaude après avoir loué un luxueux yacht pour célébrer Noël 2020 en famille et avec des amis dans les Bahamas, malgré l’interdiction de voyager. C’est une discorde entre M. Melnyk et le capitaine du bateau qui a mené à une poursuite de 10 millions $ déposée aux États-Unis et mis en lumière par le site OffshoreAlert.com.

Le chalet du PDG de Bell, Mirko Bibic, est situé aux abords du lac Pemichangan, dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. Photo : Radio-Canada / Laurence Martin

Les projecteurs se sont rivés en février sur un petit secteur du lac Pemichangan où se trouve la demeure de Mirko Bibic, président-directeur général PDG de Bell. Une enquête de Radio-Canada a révélé qu’une centaine de maisons de ce secteur avaient été branchées au réseau Fibe en 2020 grâce à des subventions gouvernementales. L'arrivée de la large bande passante dans ce secteur rural est devenue une source de frustration alors qu’aux alentours, les connexions à Internet haute vitesse sont largement inexistantes.

Un périmètre de sécurité érigé devant l'entrée de l'Armée du Salut, rue George, à Ottawa le 27 janvier 2021 Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

Quatre personnes ont été blessées lors d’une attaque à l’arme blanche dans le marché By, au centre-ville d’Ottawa en janvier dernier. Les policiers ont arrêté un homme de 33 ans et l’ont accusé de voies de fait graves, d’agressions armées, de possession d'une arme et de non-respect des conditions de probation.

Brian Nadler Photo : Linkedin/Brian Nadler

La saga de ce médecin de Hawkesbury a fait le tour du pays en mars et n’est toujours pas résolue à la fin de l’année 2021. Le Dr Brian Nadler a été accusé de meurtre au premier degré en lien avec plusieurs décès suspects survenus à l’Hôpital général de Hawkesbury. Après plusieurs comparutions et des séances reportées, il sera de retour en cour en janvier prochain pour une conférence judiciaire préparatoire.

Une image de l'intervention du SPVG lors d'une fête du Nouvel An Photo : Radio-Canada

Une nouvelle qui a fait le tour du monde dès la première journée de l’an 2021 a été celle de l’intervention policière du Service de police de la Ville de Gatineau SPVG lors d’une fête du Nouvel An. Six personnes ont alors reçu des contraventions de 1500 $ pour avoir fait fi des mesures sanitaires interdisant les rassemblements. Les participants à la fête ont dénoncé l’intervention qu’ils ont jugée démesurée, tout comme le fils de Donald Trump sur les réseaux sociaux.

Le défi a été largement partagé sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram. Photo : Capture d'écran tirée d'Instagram

Les réseaux sociaux se sont enflammés en mars lorsqu’un défi sportif a incité les jeunes à la consommation d’alcool sur les pistes de ski. Des intervenants du milieu et des experts se sont dits grandement préoccupés par les vidéos virales circulant sur les réseaux sociaux, comme TikTok et Instagram.

L'ancien premier ministre canadien Stephen Harper (au centre), en compagnie du fondateur de Awz Ventures, Yaron Ashkenazi (à droite) et du fondateur et PDG de EnsureDR, Uri Shay (à gauche) Photo : Business Wire

Cette enquête de notre collègue Brigitte Bureau a dévoilé en avril les liens de l’ancien premier ministre Stephen Harper avec d’anciens dirigeants du Mossad, de la CIA et du MI5. Ils travaillent tous au sein d’une entreprise canadienne d’investissement, AWZ Ventures, qui investit dans des technologies israéliennes de cybersécurité, du renseignement et de la sécurité physique.

Francis Perron Photo : Facebook / Francis Perron

En septembre, un joueur de l’équipe de football de l’Université d’Ottawa, les Gee-Gees, est décédé peu après un match à Toronto. Francis Perron, originaire de l’Estrie, en était à sa cinquième saison au sein de l’équipe et terminait des études en génie mécanique. Son père, Michel Perron, a expliqué par la suite que le jeune athlète avait fait un arrêt cardiaque et que les médecins n’avaient pas été en mesure de le réanimer.

La fromagerie La Cabriole, près de Maniwaki Photo : David Richard

Les propriétaires d’une fromagerie près de Maniwaki, Raphaël Bédard et Émilie Lemay, n’arrivaient pas à brancher leur microfromagerie La Cabriole à Internet haute vitesse, même si les fils de fibre optique de Bell passaient devant leurs installations. Deux jours après avoir dénoncé cette situation, Bell a annoncé l’ajout de 20 nouvelles connexions dans le secteur dont la fromagerie fait partie.