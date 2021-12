COVID-19 : les tests rapides sont une denrée rare dans le Nord de l’Ontario

Pour Spenser McCall, essayer de trouver un test COVID rapide à Sudbury n’a pas été une expérience facile.

Quelques jours avant Noël, la nouvelle maman s'est sentie malade et a voulu passer un test pour déterminer si elle était atteinte de la COVID-19. Elle a un bébé de trois mois et un fils de deux ans, qui ne peuvent pas être vaccinés contre le virus.

Le 17 décembre, trois magasins de la LCBO dans le nord-est de la province ont reçu une livraison de tests rapides. Mais Spenser McCall dit qu’il n’y avait plus de tests le jour de leur arrivée. Finalement, elle s’est tournée vers l'achat de tests en ligne, mais ceux-ci sont en rupture de stock jusqu'au 10 janvier.

Parce qu'elle présentait des symptômes, McCall a pris rendez-vous pour subir un test dans un centre de dépistage de Sudbury. Les résultats — négatifs — sont arrivés le lendemain.

Nous devons mesurer les risques que nous prenons pour voir notre famille, nous demander comment nous allons garder nos proches en sécurité, quel argent nous sommes prêts à dépenser pour nous sentir en sécurité et, bien sûr, on réalise que ceux qui nous entourent n’ont peut-être pas accès à certaines choses pour y arriver , dit-elle.

Selon elle, les tests antigéniques rapides sont des articles de luxe.

« Ça ne devrait pas être un article de luxe, mais quelque chose de facilement accessible au public. » — Une citation de Spenser McCall, citoyenne de Sudbury

La répartition des tests rapides n’est pas équitable selon une députée

Selon la porte-parole du NPD en matière de santé, France Gélinas, la distribution des tests antigéniques rapides n'a pas été équitable dans toute la province. Une réalité qui, selon elle, a mis davantage de résidents du nord de l'Ontario en danger.

La députée provinciale de Nickel Belt ajoute que les récentes annonces de centres de distribution éphémères n'ont pas inclus d'emplacements en dehors des grands centres urbains, tels que la région du Grand Toronto et d'Ottawa.

L'horaire de la semaine du 20 au 25 décembre ne comprenait qu'un seul endroit dans le nord, à Thunder Bay la veille de Noël. Cependant, l’événement a été annulé lorsque les tests ne sont pas arrivés.

L'horaire de la semaine du 27 au 31 décembre ne montre aucun emplacement pour le Nord.

Au début, les gens ne peuvent pas croire qu'un plan de base n'était pas en place. Puis, ils se fâchent contre le gouvernement et pensent qu'en tant que citoyens du Nord, nous ne comptons pas pour eux , estime France Gélinas.

La députée du NPD France Gélinas estime que le gouvernement ontarien pourrait en faire plus pour protéger les citoyens du nord de l'Ontario. Photo : CBC/Roger Corriveau

La plupart des cliniques mobiles, où les gens peuvent être testés pour le virus ou se procurer des trousses d’autodépistage, se trouvent à proximité des grandes villes. Des centres de distribution de tests rapides éphémères sont annoncés chaque vendredi, indique le gouvernement sur son site web.

Kingston, une ville durement touchée par une récente augmentation des cas de COVID-19, devrait avoir un centre de distribution éphémère le 29 décembre. Des communautés plus petites comme Havelock, située à environ 45 kilomètres à l'est de Peterborough, et Bridgenorth, à 10 kilomètres au nord de Peterborough, figurent également à l'horaire provincial.

"La seule chose qui compte pour le gouvernement conservateur, c'est la grande région de Toronto. Nous méritons l'équité. Et avec ce gouvernement, [les gens] ont l'impression qu'ils ne l'obtiennent pas, ajoute France Gélinas.

La députée dit craindre que les élections provinciales de 2022 ne dictent certaines des décisions du gouvernement pendant la pandémie.

Nous devons écouter la science. Nous devons écouter la santé publique, ne pas faire passer les prochaines élections et la fortune d'un parti avant la santé des Ontariens , déclare-t-elle.

Dans une déclaration écrite envoyée mardi à CBC, le ministère de la Santé affirme que la province essaie de se procurer des tests rapides supplémentaires dans la mesure du possible. Le Ministère exhorte le gouvernement fédéral à mettre davantage de tests rapides à la disposition des provinces le plus rapidement possible .

Alors que nous nous attendions à recevoir environ 10 millions de tests rapides du gouvernement fédéral ce mois-ci, des millions de tests ont été retardés jusqu'à la nouvelle année , indique le communiqué.

Avec des informations de CBC