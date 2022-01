Les billets d’euros ont 20 ans

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2002, les guichets automatiques d’une dizaine de pays du continent européen commençaient à distribuer les toutes premières coupures bleu-vert ou rouge d’euros.

On s’est précipités pour voir à quoi ça ressemblait. Il y avait un réel intérêt, une réelle curiosité , raconte Lydia, une Française rencontrée au marché de Noël de Lille.

Dans cette région du nord de la France, située à quelques kilomètres de la frontière avec la Belgique, le passage à l’euro a marqué un vrai changement.

Il y a un certain nombre de commerçants à Lille qui acceptaient le franc belge. Ça leur a facilité les choses de ne plus avoir à traiter ces deux monnaies, de ne plus devoir avoir deux fonds de caisse , raconte Olivier Ceccotti, qui travaillait à l’époque à la Chambre de commerce et d’industrie de Lille.

Olivier Ceccotti était responsable du dossier de la transition à l'euro pour la Chambre de commerce et d'industrie de Lille. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Dans l’année qui a précédé le passage à la nouvelle devise, cet homme, qui portait le surnom de Monsieur euro , a mené une campagne pour préparer et accompagner les entreprises de la région.

« Ça demandait quand même une grosse adaptation et la mise en place d'outils comme des convertisseurs et des étiquettes pour afficher les prix en euros et en francs afin que le grand public se l'approprie. » — Une citation de Olivier Ceccotti, ancien responsable de la transition à l’euro à la Chambre de commerce et d’industrie de Lille

L’entrepreneur canadien Marc Gauthier, qui fait des affaires depuis plus de 20 ans en France, garde aussi des souvenirs bien précis de l’impact du changement de devise.

Ça a pris plusieurs années pour s’acclimater. Dans les magasins, on était obligés d’afficher les prix en francs et en euros , témoigne celui qui est à la tête de l’entreprise de vêtements Qimmik.

Quel bilan?

Pour des millions d’Européens, l’euro fait maintenant partie du quotidien.

L'euro a fait son apparition dans une dizaine de pays de l'Union européenne en janvier 2002. Photo : Reuters / STR New

Honoré, un jeune homme rencontré à Lille, n’avait que huit ans lors de l’apparition de la monnaie. Il ne garde que de vagues souvenirs du franc.

Aujourd’hui, ça représente une facilité d’échange avec les pays voisins, parce que, mine de rien, pouvoir aller à l’étranger sans changer son argent, c’est un plus , lance-t-il.

Mais la monnaie unique, dont l'introduction a longtemps été contestée par certains partis politiques réclamant le retour à des devises nationales, continue d’essuyer des critiques des décennies plus tard.

Vingt ans après, je continue de faire la conversion. Je continue de comparer les prix et je trouve que ça a sacrément augmenté , déclare par exemple une cliente rencontrée au marché de Noël de Lille, faisant écho aux propos d’autres consommateurs.

Le passage à l’euro a-t-il contribué à faire augmenter les prix sur le continent?

En 2017, une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) indiquait qu’entre 2002 et 2016 les prix à la consommation avaient augmenté de 1,4 %, une hausse moins importante que lors des 15 années précédentes.

L’économiste Jérôme Creel reconnaît que certains prix, dont celui de la baguette, ont pu augmenter en raison du changement de devise. Il ajoute toutefois que les augmentations ont surtout touché certains biens que l’on utilise fréquemment, mais qui représentent une part assez faible de l’ensemble des biens que l’on consomme hebdomadairement ou mensuellement .

L'économiste Jérôme Creel rappelle que la transition à l'euro en janvier 2002 a fait l'objet d'encadrements. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair.

Le directeur des études à l’OFCE de Science Po rappelle par ailleurs que des mesures avaient été prises pour préparer la transition monétaire.

D’abord, l’euro a fait son apparition en tant que monnaie virtuelle utilisée par les institutions financières dès 1999, trois ans avant l’impression des billets de banque.

Puis, dans les six mois entourant le passage à la nouvelle monnaie, un gel des prix a été décrété. Jérôme Creel reconnaît néanmoins que cela n’a pas empêché certains secteurs d’anticiper sur le gel pour augmenter un petit peu leurs prix quelque temps avant l’adoption de l’euro .

Une sculpture représentant le symbole de l'euro devant la Banque centrale européenne, à Francfort, en Allemagne. Photo : Reuters / Ralph Orlowski

Enfin, pour joindre la zone euro, les pays membres de l’Union européenne devaient respecter des conditions afin que le changement de devise ne crée pas de choc économique .

L’euro, qui est aujourd’hui la monnaie officielle d’une vingtaine de pays sur le continent, pourrait continuer à prendre de l’expansion au cours des prochaines années. La Croatie et la Bulgarie ont fait part de leur intention d’adopter à leur tour la devise.