Les Ontariens devront avoir un code QR comme preuve vaccinale la semaine prochaine

Les Ontariens auront besoin d’un code QR pour prouver leur statut vaccinal à partir du 4 janvier et les preuves vaccinales sans code QR ne seront plus suffisantes.

La province a également indiqué que les endroits où le passeport vaccinal est requis ne pourront plus accepter des notes de médecin à partir du 10 janvier.

Les personnes ayant des exemptions médicales devront donc demander à leur médecin ou à une infirmière de soumettre l’exemption pour qu’elle soit examinée par la province. Ces personnes pourront ensuite recevoir un code QR.

Voici ce que vous devez savoir pour obtenir votre code QR ou une carte gratuite portant votre code.

Comment puis-je accéder à mon code QR?

Après avoir été vacciné, vous recevrez un courriel vous permettant d’accéder à votre certificat de vaccination. Le lien dans le courriel expire après un certain temps, donc il est préférable d’y accéder le plus tôt possible.

Vous aurez besoin de votre numéro de carte santé et de votre date de naissance pour obtenir votre code QR.

Si vous ne cliquez pas sur le lien dans votre courriel à temps, ou si vous êtes entre deux vaccins, vous pouvez obtenir votre certificat de vaccination sur le portail en ligne de la province  (Nouvelle fenêtre) ou en appelant le 1-833-943-3900.

Ceux et celles qui ont une carte santé rouge et blanche, ou qui n’ont pas une carte santé de l’Ontario, peuvent appeler le même numéro.

Certaines bibliothèques donnent des cartes gratuites avec des codes QR

Le ministère de la Santé a déjà indiqué que les personnes sans accès à un ordinateur ou à une imprimante peuvent se rendre à une bibliothèque pour obtenir une preuve vaccinale.

Plusieurs réseaux de bibliothèques dans la province, comme à Hamilton par exemple, plastifient également les preuves de vaccination.

Lisa Radha Weaver est la directrice des collections et du développement de programmes à la bibliothèque publique de Hamilton. Elle explique que sa bibliothèque aide les gens à télécharger, imprimer et plastifier leurs certificats de vaccination depuis la mi-septembre.

Selon Mme Weaver, le programme est très populaire, puisqu’environ 9 500 personnes ont utilisé ce service au cours du mois de décembre seulement.

Beaucoup de gens, même s’ils ont accès à l’Internet, n’ont pas accès à une imprimante, dit-elle.

Pour rendre les choses encore plus faciles, elle précise qu’une personne qui veut profiter du programme n’a même pas besoin de se connecter à un ordinateur de la bibliothèque.

Si vous envoyez votre demande d’impression à l’avance, vous pouvez simplement vous rendre à l’une des imprimantes, présenter votre carte de bibliothèque et l’imprimer sur place, explique Mme Weaver.

Plus que tout, Lisa Radha Weaver appelle à la patience avec les changements qui entreront en place le 4 janvier.

Nous espérons que tout le monde va continuer d’être patient dans les prochains jours, dit-elle. Quand il y a des changements comme celui-ci, ça peut prendre jusqu’à une demi-heure avant que le site de la province permette aux gens de se connecter.

Avec les informations de CBC