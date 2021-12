« Si vous vous sentez malade, restez à la maison », lance la Dre Hinshaw

Entre le 23 et le 28 décembre, les cas quotidiens ont varié entre 750 et 2 500.

Le taux de positivité, lui, s’élève désormais à plus de 22 %.

À quelques jours du Nouvel An, la médecin hygiéniste en chef de l'Alberta, Deena Hinshaw, reconnaît que le variant Omicron génère son lot de frustrations, mais elle demande aux Albertains de garder de petites bulles sociales et de s’isoler en cas de symptômes.

Les rassemblements privés à l’intérieur sont actuellement limités à 10 adultes en Alberta.

« Si vous vous sentez malade, restez tout simplement à la maison et isolez-vous, même si vous avez reçu plusieurs tests rapides négatifs. Il faut absolument tenter de garder le taux de transmission le plus bas possible. »