Employés infectés au travail : il y a d’autres solutions, clame le milieu syndical

Le ministre de la Santé en a fait l’annonce mardi, sans toutefois détailler les conditions qui devront être respectées. Christian Dubé a souligné que c’était une mesure de dernier recours , devant le nombre grandissant d’employés qui doivent s’absenter en raison du virus.

La mesure concerne seulement les employés qui sont asymptomatiques. Le ministre de la Santé a ajouté que les détails seront présentés au cours des prochains jours.

Sauter des étapes

La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Bouchard, croit que la mesure est précipitée.

Pourquoi ne pas donner les masques N95 à tous, comme on le demande, pourquoi ne pas voir du côté du délestage? Il y a l’armée aussi pour venir en renfort , mentionne-t-elle dans une entrevue à l’émission C’est encore mieux l’après-midi.

Selon Mme Bouchard, il est trop tôt pour imposer une mesure concernant les travailleurs asymptomatiques. On n'aura pas d’adhésion parce qu’on aura sauté des étapes.

« Des annonces comme ça, il faut que tout soit évalué avant. Il ne faut pas dire plein de choses sur la place publique comme ça. » — Une citation de Julie Bouchard, présidente de la FIQ

Ne pas infecter les patients

Au Syndicat des professionnels en soins de Chaudière-Appalaches, affilié à la FIQ, c’est la crainte d’infecter les autres qui fait le plus réagir.

Nous, on n’est pas là pour infecter les patients et nos collègues, on ne sait pas encore combien de temps nous sommes contagieux ou pas , indique le président du syndicat, Laurier Ouellet, qui estime que de restreindre la mesure aux asymptomatiques n’est pas suffisant.

Si les gestionnaires vont de l’avant avec la mesure, la problématique c’est qu’on ne pourra pas faire travailler ces employés infectés partout. Il faudra vraiment être vigilant , pense-t-il.

En conférence de presse, le ministre Dubé a précisé que le maintien au travail de ces travailleurs se fera selon une liste de priorités et en tenant compte de la gestion des risques.

D'autres associations du milieu de la santé ont réagi à l'annonce, comme la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN qui dit être inquiète mais prête à discuter.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en conférence de presse le 28 décembre 2021. Photo : Radio-Canada

Écourter l’isolement

L’idée d’écourter de dix à cinq jours la durée de l’isolement des personnes asymptomatiques aux États-Unis fait son chemin ici aussi.

Ça pourrait être une option, selon Benoit Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’UQAM et expert en virologie.

Il admet avoir été un peu surpris par l’annonce du ministre de la Santé.

Je m’attendais à voir des mesures sur le délestage, entre autres, pour faire face à la pénurie d’employés , précise M. Barbeau.

On verra avec ces fameux détails qui viendront, mais il reste plusieurs questions en suspens pour garder un environnement sécuritaire , poursuit-il.

Mardi, le gouvernement n’a pas clairement identifié après combien de jours un employé infecté et asymptomatique pourrait être de retour au travail, selon certaines conditions.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement utilise cette mesure.

En mai 2020, des employés employés qui n’avaient pas terminé leur isolement, mais n’avaient pas de symptômes pouvaient retourner au travail durant la crise dans les CHSDL.

Avec la collaboration de Louise Boisvert