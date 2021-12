Se reprendre en main après la prison et trouver un sens aux retrouvailles de fin d’année

En cette journée d’hiver froide et enneigée, Bradley James est pensif quand il emprunte le pont piéton de La Fourche, le lieu de rassemblement par excellence des Winnipégois, pour se rendre à un café où il a rendez-vous.

C’est le temps des fêtes, une période de festivités, un moment pour passer du temps en famille.

Pour cet ancien détenu, le temps des Fêtes est aussi, parfois, synonyme de souvenirs difficiles.

Peur, tristesse, regret, solitude peuvent être le lot des détenus en prison, dit-il. Je me sentais vraiment seul à Noël. Je ne m’étais jamais senti aussi seul dans ma vie.

Condamné pour des infractions en lien avec les lois sur l'immigration, il a passé quatre mois et demi au centre correctionnel de Headingley avant d’être transféré au pénitencier fédéral de Stony Mountain pendant 10 mois.

Le plus déchirant pour lui pendant cette période a été d’être éloigné de son fils alors âgé de 5 ans.

J’avais le sentiment de l’avoir abandonné. Le plus difficile a été de surmonter ces émotions, de vivre au jour le jour et de vouloir recommencer à aller de l’avant.

Bradley James avait besoin d’aide pour y arriver. Il s’est tourné vers Future Hope.

Future Hope est un organisme qui travaille auprès de détenus pendant qu’ils sont incarcérés et après leur sortie de prison, pour les aider à reprendre leur vie en main de façon responsable.

L’organisme aide les détenus dans les aspects pratiques de leur réinsertion ainsi qu'en organisant des groupes de soutien qui leur permettent de bâtir avec d’autres des relations basées sur la croissance personnelle et le développement d'un sentiment d’appartenance.

Bénévole pendant plus de 15 ans auprès de Future Hope, Kathleen Mico y a aussi été employée en tant que coordonnatrice.

Son travail l’a amené à rencontrer des détenus et à les aider quand ils sortent du pénitencier.

Comme nous bâtissons des relations assez fortes, cela fait en sorte que, une fois les groupes de soutien terminés, on peut aller de l’avant, les gens ont changé leur vie et une grande partie des connexions établies demeurent , dit-elle.

Future Hope n’oublie pas les détenus pendant la saison des fêtes, et organise des événements pour les soutenir au cours d’une période de l’année qui peut être difficile.

Nous leur fournissons un endroit sûr où nous pouvons partager un repas, jouer à des jeux, avoir du plaisir ensemble à un moment où ils pourraient se sentir seuls , précise Kathleen Mico.

Bradley James est sorti de prison il y a plus de huit ans. Même si l’expérience de la vie carcérale a été difficile, elle lui a permis de grandir, dit-il. Depuis, il a fondé une petite entreprise. S’il ne vit plus avec la mère de son fils maintenant adolescent, il reste en contact avec lui et s’est remarié.

Noël, pour moi, maintenant, c’est pour profiter du temps que j’ai en famille, mais aussi pour prendre conscience que les choses ont changé, que la vie ne reste pas immobile. Et ma vie a vraiment changé depuis ma sortie de prison.

Aujourd'hui, Bradley James a réintégré la vie en société et est heureux de rester en contact avec des personnes qui l'ont aidé dans son cheminement, comme Kathleen Mico et une autre bénévole de Future Hope, Kim McIntyre-Leighton.

En ce matin de la fin décembre, il s'installe avec elles à un café, simplement, comme on le fait avec des amis qu’on est heureux de voir pendant le temps des fêtes.

Avec des informations de Zoé Le Gallic-Massie