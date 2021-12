Les tests rapides se font rares en pharmacie

Environ 4,2 millions de tests ont été distribués la semaine dernière. Or, il ne reste que quelques boites dans les 1900 pharmacies de la province, ce qui est loin d’être suffisant pour répondre aux nombreuses demandes de citoyens qui cherchent à vérifier leur état de santé et qui n’ont pu mettre la main sur l’une de ces précieuses boîtes.

Si Québec a commandé des tests rapides pour un montant de 86 millions $, le moment de la livraison de cet outil de dépistage en succursales demeure inconnu. Selon David Lapierre, pharmacien propriétaire pour Familiprix, à Chicoutimi, ces boites de cinq tests devraient être disponibles après la période des Fêtes.

Avant le 1er janvier, ce serait vraiment très optimiste. Je m’attends à ce que ce soit après le congé du Nouvel An. Le but est d’en donner au plus grand nombre de monde possible pour qu’il puisse se tester évidemment. Notre but, c’est d’en donner beaucoup, mais si on n’en a pas, on ne peut pas faire grand-chose , signale-t-il.

David Lapierre, pharmacien propriétaire pour Familiprix Photo : Radio-Canada

Pharmacien propriétaire du Brunet située à l’intérieur du centre commercial Place du Saguenay, Marc-Antoine Martin aimerait que le gouvernement détaille mieux sa stratégie en vue de la prochaine distribution. Chaque boite comprend cinq tests rapides.

Encore une fois, il n’y a rien de précis dans les informations qu’on a eues.

Pour le gérant du Proxim Brigitte Laliberté de Chicoutimi, Gilles Blanchette, une meilleure gestion de la distribution doit être faite pour éviter qu’une tranche de la population plus à risque de contracter la COVID-19 soit incapable de se procurer des boites de tests rapides.

Les gens qui en ont vraiment besoin, ce sont des travailleurs qui n’ont même pas eu le temps d’aller voir à la pharmacie parce que les madames qui écoutent TVA ou peu importe le poste, elles étaient prêtes. Ces gens-là ont tous des tests ,explique-t-il.

D'après des informations de Philippe L'Heureux