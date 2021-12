Ces normes fixent les limites sur la concentration d’émissions de nickel dans l’air, puisqu’en haute concentration, ces particules sont cancérigènes.

Avec une moyenne quotidienne de 14 nanogrammes de nickel par mètre cube (ng/m3), la norme actuellement en vigueur au Québec est considérée comme l’une des plus sévères au monde.

Par contraste, le gouvernement de l’Ontario permet une moyenne quotidienne maximale de 100 ng/m3.

En suivant les normes ontariennes, les minières québécoises pourront émettre une concentration de particules cinq fois plus élevée pour chaque période de 24 heures.

Elles pourront ainsi augmenter leur capacité de production pour tenter de rivaliser avec l’Ontario, la province qui produit le plus de nickel au pays.

Les deux provinces auront les mêmes normes sur les particules de nickel, mais les impacts de cette politique ne seront pas les mêmes, estime Jean-Charles Cachon, professeur émérite de stratégie à l’Université Laurentienne.

« Contrairement à l’Ontario, les gisements de nickel exploités par le Québec sont en milieu arctique, où la nature est beaucoup plus fragile. »

Le professeur fait ainsi référence à la mine Raglan, au Nunavik, exploitée par la minière Glencore.

En assouplissant les règles, le Québec entend prolonger la durée de vie de cette mine située dans le Grand Nord de la province.

Lorsque des particules sont émises dans l’air lors du broyage de minerai, elles se déposent sur la neige, la faisant fondre plus rapidement , explique le professeur émérite.

Ça a des conséquences écologiques, pour la faune, évidemment, mais également pour les humains qui utilisent les routes gelées pour voyager , poursuit-il.

Contrairement au Québec, l’Ontario n’a pas de mines de nickel en région arctique. Les minières sont principalement basées dans le moyen-nord de la province, à Sudbury.

Les normes sur le nickel de l’Ontario ont bien servi cette grande ville du Nord de l’Ontario, selon M. Cachon.

« Tout en respectant les normes en vigueur, Sudbury a réussi à restaurer l’environnement et de récupérer plus de 60 % des terres détruites par la pollution minière entre 1920 et 1970. »