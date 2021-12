La Saskatchewan rapporte 918 nouveaux cas de COVID-19 et 2 décès de plus

Le premier ministre, Scott Moe, et le ministre de la Santé, Paul Merriman, ont annoncé qu’ils feront une mise à jour de la situation dans la province, jeudi. La conférence de presse prévue à 11 h portera sur des changements relatifs aux tests et à l’isolement, et fournira des informations sur les nombres de cas et les hospitalisations, selon une note envoyée aux médias.

Les nouveaux cas annoncés mardi portent à 1428 le nombre de cas actifs dans la province.

Les cas actifs n’ont pas été aussi élevés depuis le 12 novembre, alors que la Saskatchewan en avait 1443.

Le tableau de bord de la province, qui fait état des cas, des hospitalisations et des décès, n’avait pas été mis à jour depuis le 23 décembre.

Ce jour-là, la Saskatchewan avait rapporté le plus grand nombre de nouveaux cas depuis le mois d’octobre, et plusieurs de ces cas étaient attribués au variant Omicron.

Mardi, 66 cas confirmés sont attribués au variant Omicron et le variant pourrait être en cause dans 748 autres cas.

La moyenne de nouveaux cas sur 7 jours s’établit à 174 mardi, soit 14,4 nouveaux cas pour 100 000 personnes.

Hospitalisations

Selon les informations du tableau de bord, 80 personnes sont hospitalisées avec la COVID-19, parmi lesquelles 16 sont aux soins intensifs.

Le tableau de bord ne sera pas mis à jour entre le 1er et le 3 janvier. Les chiffres relatifs à ces journées seront disponibles le 4 janvier.