Un premier match dans la LNH pour Rafaël Harvey-Pinard

Âgé de 22 ans, le hockeyeur originaire de Jonquière vivra son baptême du feu avec le Canadien de Montréal qui affronte le Lightning de Tampa Bay. Le match aura lieu au domicile du Lightning à compter de 19 heures. Harvey-Pinard jouera à la gauche de Ryan Poehling et Cole Caufield.

Depuis ce matin, je regarde l’heure et chaque fois qu’on se rapproche de l’heure du match, j’ai comme une boule dans l’estomac. Ce sont nos enfants, on ne souhaite pas de mal à nos enfants, on veut juste du bien et c’est la même chose pour Rafaël. Je sais tous les efforts qu’il a mis pour en arriver là , a confié son père Marc Pinard, en entrevue à Radio-Canada.

L’ancien capitaine des Saguenéens de Chicoutimi a été rappelé du Rocket de Laval le 19 décembre dernier, tout juste avant que la Ligue nationale de hockey LNH décrète une pause en raison d’une flambée de cas de COVID-19 à travers le circuit. En 24 parties avec le club-école du Canadien, l’attaquant a inscrit cinq buts et a ajouté neuf passes, pour un total de 14 points.

Rafaël Harvey-Pinard disputera un premier match officiel dans l'uniforme du Canadien, mardi soir, à Tampa. Photo : Radio-Canada / Jean-François Vachon

Son premier match survient alors que le Canadien est aux prises avec plusieurs cas positifs ainsi qu’une liste de joueurs blessés qui ne cesse de s’allonger. Ce n’est toutefois rien pour briser l’enthousiasme du paternel. Il sera rivé devant son téléviseur dans sa résidence de Saguenay mardi soir en compagnie de sa conjointe et mère de Rafaël, Johanne Harvey, ainsi que de leur fille.

C’est comme un accomplissement. Les gens m’en parlent beaucoup, les circonstances aussi et c’est peut-être la COVID qui précipite le fait que Rafaël a l’opportunité de jouer un premier match dans la Ligue nationale, sauf qu’il va quand même jouer ce match. C’est important pour lui, c’est un rêve et c’est important pour nous autres aussi qu’il puisse le vivre , a souligné M. Pinard, bien connu au Saguenay-Lac-Saint-Jean puisqu’il est le propriétaire de la pizzeria Davis, à Arvida.

« Il va tout donner ce qu’il a dans le ventre et il va aller puiser au fond de son énergie pour faire ce qu’il peut faire de mieux. Je ne suis même pas inquiet pour lui, pas une seconde. » — Une citation de Marc Pinard, père de Rafaël Harvey-Pinard

À distance

Au cours des dernières années, Marc Pinard a accompagné son fils lors des grands moments de sa carrière. Le paternel était notamment sur place à Halifax en 2019 quand fiston a soulevé la coupe Memorial dans l’uniforme des Huskies de Rouyn-Noranda.

Or, c’est à plus de 2800 km du lieu où se tiendra le match entre le Canadien et le Lightning que la famille assistera à ses débuts dans la meilleure ligue de hockey au monde en raison de la pandémie. Une situation qui déchire son père.

C’est abominable, c’est complètement abominable. Les émotions que je vis, j’ai toujours le goût de brailler, c’est probablement à cause de ça, le fait de ne pas être capable d’être sur place pour vivre ça avec lui, de lui voir la bette après le match et de le serrer dans mes bras , a-t-il avoué, la gorge nouée par l’émotion.

Rafaël Harvey-Pinard a été un choix de septième ronde du Canadien lors du repêchage de 2019. Il devient le deuxième joueur originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean à participer à un match de la LNH après le Robervalois Samuel Girard, qui s’aligne avec l’Avalanche du Colorado.

Avec des informations de Kenza Chafik