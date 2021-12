COVID-19 : Québec et Ottawa en discussions pour une aide fédérale à la vaccination

Une semaine plus tôt, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbault, avait demandé au gouvernement canadien de déployer les Forces armées canadiennes et d'avoir recours à d'autres organisations pour contribuer à la vaccination de masse .

Omicron menace la capacité hospitalière du Québec. Il faut accélérer la vaccination des Québécois , avait-elle expliqué sur Twitter.

Également sur Twitter, le ministre Blair a affirmé mardi que nous avons approuvé cette demande d'aide fédérale .

Nos responsables discutent avec leurs homologues [provinciaux] pour clarifier les besoins spécifiques et nous annoncerons plus de détails bientôt , a-t-il ajouté.

Rappelons que les militaires canadiens avaient été déployés lors de la première vague de la pandémie, au début de 2020, pour prêter assistance dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , qui étaient alors les plus touchés.

Le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, a déclaré mardi qu'environ 7000 travailleurs de la santé ont dû s'absenter à cause de la COVID-19, un nombre qui, selon lui, va grimper au cours des prochains jours.

Il a aussi annoncé que la troisième dose de vaccin sera rendue disponible au grand public pendant le mois de janvier de manière graduelle, un groupe d'âge à la fois.

Le Québec a encore une fois battu son record avec un décompte de 12 833 nouveaux cas signalés mardi. Il y a 702 hospitalisations en cours à cause de la COVID, dont 115 aux soins intensifs. De plus, 15 décès se sont ajoutés au total.