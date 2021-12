La rentrée scolaire du 10 janvier inquiète les parents

Les écoles ne sont pas prêtes pour accueillir les élèves le 10 janvier, a affirmé Josiane Cossette, présidente du Conseil d'établissement d'une école primaire montréalaise, dans un entretien à Midi info, sur les ondes d'ICI Première.

Dans les conditions actuelles en ce sens où rien n'a été fait au niveau de la ventilation, et avec une hausse des cas complètement hallucinante, 1572 cas dans les écoles au 21 décembre. Donc, on a la preuve que nos écoles ne sont pas sécuritaires , a déclaré Mme Cossette qui se dit parent épuisé par la situation sanitaire.

Et de poursuivre son argumentaire : nos écoles sont vétustes , lance-t-elle. On nous avait promis du matériel de ventilation, mais là, on nous demande d'ouvrir les fenêtres des salles de classe. On est en hiver, il fait froid. Donc les professeurs ne le font pas tous, alors que le virus peut se transmettre par aérosol , s'inquiète Mme Cossette.

« Dans le fond, nos écoles sont de véritable poudrière à l’heure actuelle. » — Une citation de Josiane Cossette, présidente du Conseil d'établissement d'une école primaire montréalaise

Les conditions ne sont pas sécuritaires d'autant plus que les parents ne sont pas encore admissibles à la troisième dose ni les enseignants, alors que le variant Omicron peut contourner la double vaccination , souligne Mme Cossette.

Rappel, c'est depuis hier (lundi 27 décembre) que les citoyens de 60 ans et plus ont commencé à prendre leur troisième injection.

De l'air pour les écoles

Une rentrée le 10 janvier est acceptable que si les écoles sont équipées d'appareils de ventilation, affirme Mme Cossette qui rappelle que les élèves mangent ensemble dans les salles de classe dont les fenêtres sont souvent fermées en période hivernale.

« Il faut agir rapidement à brève échéance sur la qualité de l'air. » — Une citation de Josiane Cossette

Pour Line Lachance, vice-présidente de l'association québécoise du personnel de direction des écoles et directrice de Centre de services scolaire des Navigateurs (école primaire dans la région de Québec), il n'y a pas de problème d'aération dans leurs écoles.

Dans nos écoles, les fenêtres sont ouvertes lors des recréations au moment que les élèves jouent dehors , affirme-t-elle.

« Il y a une bonne circulation d'air dans nos établissements actuellement. » — Une citation de Line Lachance, vice-présidente de l'association québécoise du personnel des directions des écoles

Toutefois, le mystère demeure en ce qui concerne la rentrée du 10 janvier à cause de l'envolée des cas de COVID-19 dans la province, souligne Mme Lachance.

Est-ce que les tests rapides ou le port du masque N95 peuvent aider à une reprise présentielle pour le 10 janvier? Mme Lachance est dubitative : Je ne sais pas, mais on ne pourra pas chaque jour tester chaque enfant , fait-elle valoir en entrevue sur ICI Première, même si elle trouve bons ces moyens de lutte contre la propagation du virus.

Pour l'instant, les établissements scolaires n'ont reçu aucune consigne du ministère de l'Éducation nationale, conclut-elle.

Le virus frappe les enfants

Même si le mystère plane sur la rentrée du 10 janvier, il n' y a aucun doute sur l'impact de la COVID-19 sur les enfants. Ils sont touchés par le virus contrairement à la première vague, selon l'avis de la Dre Julie St-Pierre, pédiatre au Centre universitaire de santé McGill.

On assiste à une forte hospitalisation des enfants avec l'arrivée du variant Omicron, a-t-elle dit au cours d'une entrevue à ICI Première, sans donner des chiffres.

« Ils ont des difficultés respiratoires, ils ont besoin d'oxygène. » — Une citation de Dre Julie St-Pierre, pédiatre au Centre universitaire de santé McGill

La hausse des hospitalisations chez les enfants est attribuée à la forte circulation du variant Omicron dans le Québec parce qu'il touche toutes les catégories, souligne-t-elle.

Mme St-Pierre, recommande aux parents de se laver les mains régulièrement, de se faire dépister et surtout de faire un nettoyage nasal dès que l'enfant présente des difficultés respiratoires. Et de contacter rapidement les services d'urgence.