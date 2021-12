COVID-19 : Plus de 1000 nouveaux cas rapportés en Outaouais, mardi

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a recensé 1006 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures.

Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique par intérim au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Outaouais, a toutefois indiqué que ce dernier bilan comprenait des cas de rattrapage.

Durant les jours fériés, nous avons pris un certain retard dans la saisie des cas , a-t-elle expliqué, en précisant que la région pourrait rapidement atteindre le seuil des 1000 cas quotidiennement.

« Nous ne nous sommes pas encore rendus à une moyenne [quotidienne] de cas aussi élevée, mais je vous dirais que lorsqu’on regarde la tendance actuelle, on pourrait s’y rendre. [...] Nous sommes toujours devant une augmentation exponentielle des cas. Nous n’avons pas réussi à prendre le contrôle de la situation. » — Une citation de Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique par intérim au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Outaouais

Le dernier bilan épidémiologique de l'Outaouais, présenté lundi, faisait état de 913 nouveaux cas répartis entre le 24, le 25 et le 26 décembre.

Les autorités évaluent à 2424 le nombre de cas actifs sur le territoire, un sommet en Outaouais.

Il y a une transmission communautaire importante, comme nous n’avons jamais connu encore dans la région. Donc lorsque nous fréquentons tout milieu à l’extérieur de la maison, il faut s'assurer que les mesures de base soient vraiment optimales , prévient Dre Pinard.

Selon les plus récentes données du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l'Outaouais, 12 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, dont deux patients aux soins intensifs. La santé publique en Outaouais a actuellement une capacité de 40 « lits COVID ».

Le nombre de décès attribuable au coronavirus demeure toutefois stable depuis un peu plus d’un mois. Depuis le début de la pandémie, 18 063 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 en Outaouais et 223 d’entre elles ont succombé au virus.

Dépistage à l’auto

Pour faire face à la hausse importante de nouveaux cas, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais a ajouté deux nouveaux centres de dépistage à l’auto qui sont pleinement opérationnels, mardi. Les gens qui désirent se faire dépister pour la COVID-19 peuvent se rendre dans le stationnement du Casino du Lac-Leamy dans le secteur Hull ou encore au 104 rue Du Barry à Gatineau, mais la prise de rendez-vous est préalable.

Le nouveau site de dépistage de la COVID-19 aménagé dans le stationnement du Casino du Lac-Leamy, a accueilli plusieurs centaines de personnes, mardi. Photo : Radio-Canada

Plus de 1000 rendez-vous de dépistages ont été comblés, mardi, uniquement pour le site de dépistage dans le stationnement du Casino du Lac-Leamy.

Frédéric Parizeau, directeur adjoint à la direction des services multidisciplinaires au CISSS de l’Outaouais, était sur le site de dépistage à l'auto du Casino du Lac Lemay, dans le secteur Hull, mardi. Photo : Radio-Canada

« Comme à l’image de l’ensemble du Québec, on voit qu’il y a une hausse et une demande qui dépasse toute attente au niveau du dépistage. On franchit tous les records en termes de dépistage. Dans les premières vagues on atteignait, dans le plus fort de la demande, environ 1400 tests par jour. On est allés jusqu’à 2400 [dépistages], il y a quelques jours »,a indiqué Frédéric Parizeau, directeur adjoint à la direction des services multidisciplinaires au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais.

« Avec ces initiatives comme le gargarisme à l’auto au casino et d’autres initiatives en cours sur le territoire, on vise à doubler à terme notre capacité de dépistage » — Une citation de Frédéric Parizeau, directeur adjoint à la direction des services multidisciplinaires au CISSS de l’Outaouais.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de l’Outaouais vise atteindre les 4000 dépistages par jour, prochainement.

Au Québec, la province atteint une fois de plus un sommet de nouveaux cas, avec une hausse de 12 833 nouvelles infections et 15 décès.

424 nouveaux cas à Ottawa

Du côté d’Ottawa, la santé publique rapporte 424 nouveaux cas de COVID-19, mardi. Le dernier bilan de la pandémie pour la capitale fédérale faisait état de 2262 nouvelles infections comptabilisées le 25 et le 26 décembre.

Il pourrait toutefois y avoir une distorsion entre les chiffres présentés et la réalité, indiquent les autorités qui redoutent un nombre plus important de cas positifs à la COVID-19 sur le territoire.

La hausse du nombre de cas et d’expositions à la COVID-19 a engendré un dépassement des capacités de dépistage et de gestion des cas , met en garde Santé publique Ottawa (SPO) sur son site Web.

Les hospitalisations demeurent stables dans la capitale fédérale, malgré la hausse de nouveaux cas observés.

Selon les plus récents bilans de Santé publique Ottawa, 11 personnes déclarées positives à la COVID-19 sont hospitalisées dans la capitale fédérale, dont un patient qui est suivi à l’unité des soins intensifs. C’est un patient de plus que la veille.

Le nombre de personnes déclarées positives à la COVID-19 à Ottawa depuis le début de la crise dépasse les 39 000 et du nombre, 621 n’ont pas survécu au virus.

Les autorités évaluent à 5287 le nombre de cas actifs à Ottawa.

Services de garde municipaux affectés

Par ailleurs, la Ville d’Ottawa a indiqué mardi que des cas positifs de COVID-19 avaient été rapportés chez des employés et des enfants de certains services de garde municipaux affectant ainsi les opérations de certains d’entre eux. Les services de garde Borden Farm, Esther By ont décidé de fermer temporairement leurs programmes pour bambins préscolaires. Le service de garde Foster Farm a également interrompu certains services.

71 nouveaux cas dans l’est ontarien

Dans l’est ontarien, la santé publique fait état de 71 nouveaux cas de COVID-19 au cours des 24 dernières heures. Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) rapporte 5 hospitalisations dont une aux soins intensifs. Les décès demeurent stables dans la région.

Depuis le début de la pandémie, 7391 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 et 134 personnes sont décédées.

Pour l’ensemble de la province, l’Ontario recense 8825 nouvelles infections au coronavirus.