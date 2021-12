Les élèves de la Nouvelle-Écosse retourneront en classe le 10 janvier

Les enseignants et les membres du personnel des établissements scolaires retourneront au travail le 4 janvier.

La ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Becky Druhan, affirme que les quelques journées de congé supplémentaires permettront aux membres du personnel des écoles de préparer le retour des élèves et de mettre en place des mesures sanitaires plus rigoureuses.

Par exemple, ils devront réaménager les salles de classe ou les cafétérias pour avoir plus d’espace ou faire des modifications à l’horaire des élèves, afin de respecter les mesures de la santé publique.

Le prolongement du congé scolaire permettra aussi aux familles de bien surveiller l’apparition de symptômes chez les enfants et de prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin pédiatrique, dit la ministre Druhan.

Le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la province, soutient que la priorité a toujours été de garder les écoles ouvertes. Selon lui, l’enseignement virtuel n’est pas une méthode d’apprentissage optimale pour une grande majorité d’enfants , qui peut entraîner des conséquences négatives sur la santé mentale et physique des élèves.

La province précise que des mesures sanitaires plus rigoureuses devront être mises en place dans toutes les écoles, telles que la création de cohortes strictes, le nettoyage des installations plus fréquent et l'interdiction des rassemblements et de la présence de visiteurs non essentiels.

« Pour les élèves et le public en général, un masque à 3 épaisseurs est maintenant un minimum. » — Une citation de Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la N.-É.

Le médecin hygiéniste en chef rappelle que l’une des composantes qui permettent de réduire la propagation du virus est le port d’un masque adéquat.

Dans les écoles, ces masques à trois épaisseurs ont déjà été distribués aux élèves au début de l’année scolaire. Ceux-ci devront maintenant le porter ou porter un masque équivalent. Des masques supplémentaires seront également distribués sous peu.

Il souligne que la province ne pourra pas arrêter la propagation du variant Omicron, mais que l’objectif est maintenant de la ralentir.

561 nouveaux cas

La Nouvelle-Écosse signale mardi le dépistage de 561 nouveaux cas de COVID-19.

La majorité des nouvelles infections sont situées dans la région du centre de la province, qui comprend la région d’Halifax, avec 430 cas. Il y a 54 cas dans le secteur de l’est, 39 dans le secteur du nord et 38 dans le secteur de l’ouest.

Les autorités médicales affirment que 4292 tests ont été analysés lundi en laboratoire.

Une personne supplémentaire a reçu un résultat positif à un test de dépistage lié à l’éclosion dans une unité au Halifax Infirmary du Centre des sciences de la santé QEII. Six patients sont atteints du virus.

La santé publique de la Nouvelle-Écosse connaît des retards en raison de la montée en flèche du nombre de tests à analyser et du nombre de cas dans la province.

Les personnes atteintes du virus de la COVID-19 doivent elles-mêmes communiquer avec leurs contacts étroits pour les prévenir de leur résultat positif au virus.