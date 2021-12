Comment voir (ou revoir) les œuvres de Jean-Marc Vallée

Jean-Marc Vallée Photo : Getty Images / Matt Winkelmeyer

Liste noire (Nouvelle fenêtre)

1995

Dans ce thriller, Gabrielle, une prostituée, remet au juge Jacques Savard, incarné par Michel Côté, une liste de noms de magistrats qui ont retenu ses services. Malgré les pressions de ses collègues incriminés, et le meurtre de l'avocat de Gabrielle, le juge songe à la rendre publique.

Le premier film de Jean-Marc Vallée avec Michel Côté, Geneviève Brouillette et Sylvie Bourque

En location en vidéo sur demande ou Apple TV et offert dans certaines bibliothèques publiques en format DVD.

C.R.A.Z.Y (Nouvelle fenêtre)

2005

Le récit d'une double histoire d'amour : celui d'un père pour ses cinq fils et celui d'un fils pour son père. Un amour qui lui fera renier sa propre identité.

Ce fils est Zac Beaulieu, né le 25 décembre 1960, différent de ses frères, mais désireux d'entrer dans le moule. Durant 20 ans, sa vie lui fait vivre des aventures inattendues qui le mèneront ultimement à accepter sa vraie nature. Mais plus important, qui mèneront son père à l'aimer tel qu'il est vraiment.

Le film qui a révélé le réalisateur québécois au monde est de retour en vidéo sur demande depuis la fin octobre 2021 après avoir été absent pendant six ans à cause de l’expiration des droits musicaux. Avec Michel Côté, Marc-André Grondin, Pierre-Luc Brillant et Danielle Proulx

En location sur Illico et Apple TV

Le film sera diffusé sur les ondes de TVA le 30 décembre à 22 h 30 et sur Prise 2 le 31 décembre à 10 h et il est offert dans certaines bibliothèques publiques et à la BAnQ en format DVD.

The Young Victoria (Victoria : Les jeunes années d'une reine)

2009

En 1819, une enfant naît. Avec de la chance, comme elle le dit. Car elle est destinée à devenir la reine d’Angleterre. Ce sont ces premières années de règne, passionnées et tumultueuses, que chronique Jean-Marc Vallée avec une élégance folle dans ce qui était, en 2009, son premier film américain. – Helen Faradji

Son premier film réalisé à l’international d’après un scénario de Julian Fellowes (Downton Abbey). Avec Emily Blunt, Rupert Friend et Paul Bettany.

En location sur Apple TV, YouTube et Google Play, sur les plateformes Amazon Prime et Sundance Now et offert dans certaines bibliothèques publiques et à la BAnQ en format DVD. Le film sera diffusé sur les ondes de Télé-Québec le 29 décembre à 20 h et le 3 janvier à 22 h.

Café de flore

2011

Le film raconte les destins croisés de Jacqueline, une jeune Parisienne mère d'un enfant unique, et d'Antoine, un DJ montréalais, entre le Paris des années 1960 et le Montréal d'aujourd'hui.

Une coproduction franco-canadienne. Avec Vanessa Paradis, Kevin Parent, Évelyne Brochu et Hélène Florent.

En location sur Illico et Apple TV, sur les plateformes Netflix  (Nouvelle fenêtre) , Crave  (Nouvelle fenêtre) et Club illico  (Nouvelle fenêtre) et offert dans certaines bibliothèques publiques et à la BAnQ en format DVD.

Dallas Buyers Club

2013

Ce film demeure le haut fait de sa carrière américaine. Il lui a valu de très nombreuses distinctions à l’échelle internationale, dont six nominations aux Oscars. Sa direction d’acteurs a notamment été récompensée, avec les prix de meilleur acteur et meilleur acteur de soutien remis respectivement à Matthew McConaughey et Jared Leto.

Dallas Buyers Club est basé sur la vie de Ron Woodroof, un homme atteint du sida dans les années 1980, alors que la maladie était encore peu connue et les traitements rares. Il met sur pied un club pour permettre aux personnes séropositives d’avoir accès à des médicaments expérimentaux de l’étranger.

Offert à l’achat sur Apple TV, YouTube, Google Play et Cineplexstore, en vidéo sur demande pour les personnes abonnées de la chaîne Cinépop ou il sera diffusé le le 20 janvier 2022 à 00 h 50 et dans certaines bibliothèques publiques et à la BAnQ en format DVD.

Wild (La vie sauvage)

2014

Le long métrage raconte l'histoire de Cheryl Strayed, une jeune femme qui, après avoir perdu sa mère, entreprend de marcher seule le sentier Pacific Crest Trail entre le sud de la Californie et l'Oregon.

Avec Reese Whiterspoon et Laura Dern

En location en vidéo sur demande, Apple TV, YouTube et Google Play, sur les plateformes Disney+, Crave/Starz, et offert dans certaines bibliothèques publiques et à la BAnQ en format DVD.

Le film sera diffusé le 10 janvier 2022 à 16 h 15 sur Cinépop.



Démolition

2015

Davis, antihéros de Démolition, a tout : un travail de banquier d’affaires dans lequel il excelle, une femme sublime et aimante, des relations comme il faut et une maison qui fait fantasmer les architectes. Et du jour au lendemain, après la mort de sa femme dans un accident brutal, tout s’écroule. – Helen Faradji

Avec Jake Gyllenhaal, Naomi Watts et Chris Cooper

En location sur Apple TV, YouTube et Google Play, sur les plateformes ICI Tou.tv  (Nouvelle fenêtre) et Tubi  (Nouvelle fenêtre) et offert dans certaines bibliothèques publiques et à la BAnQ en format DVD.

Big Little Lies (Petits secrets, grands mensonges)

2017

Jean-Marc Vallée a réalisé la première saison de la série et a cédé sa place pour la deuxième saison, car il devait réaliser Sharp Objects. Toutefois, Jean-Marc Vallée avait continué de travailler sur Big Little Lies en tant que producteur délégué, fonction qu'il occupait déjà pendant le tournage de la première saison.

Jean-Marc Vallée a reçu en 2017 le prix Emmy de la meilleure réalisation pour une minisérie, la série remportant celui de la meilleure minisérie. Nicole Kidman, qui incarnait le personnage de Celeste Wright, s’est vue décerner le prix Emmy de la meilleure actrice pour une minisérie.

Avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern, Alexander Skarsgård, Adam Scott et Zoë Kravitz

À l’achat sur Apple TV, sur la plateforme Crave  (Nouvelle fenêtre) et offert dans certaines bibliothèques publiques et à la BAnQ en format DVD.

Sharp Objects (Sur ma peau)

2018

Le sombre Sharp Objects, une adaptation d'un thriller de Gillian Flynn, centre son histoire autour de Camille Preaker, journaliste qui revient à Wind Gap, petite ville du Missouri où elle a grandi, pour couvrir le meurtre sordide de deux jeunes filles. L’enquête se double de retrouvailles personnelles angoissantes pour la reporter instable psychologiquement.

Avec Amy Adams, Patricia Clarkson et Chris Messina

À l’achat sur Apple TV, sur la plateforme Crave  (Nouvelle fenêtre) et offert dans certaines bibliothèques publiques et à la BAnQ en format DVD.

Les autres films de Jean-Marc Vallée sont Los Locos, un western réalisé en 1997, Loser Love, un thriller en 1999 ainsi que trois courts métrages : Stéréotypes (1992), Les fleurs magiques (1995) et Les mots magiques (1998).