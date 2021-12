Le Manitoba rapporte 825 nouveaux cas de COVID-19

Le Manitoba annonce 825 nouveaux cas de COVID-19 et 5 nouveaux décès attribuables à la maladie, selon le tableau de bord provincial.

Il y a en ce moment plus de 6500 cas actifs de COVID-19 au Manitoba.

Le taux de positivité sur 5 jours, qui se situait à 29 % lundi, s’établit à 21,9 % mardi.

Sur les 164 personnes hospitalisées avec la COVID-19 mardi, 121 sont encore contagieuses, et sur les 27 patients aux soins intensifs, 22 sont toujours contagieux.

Lundi, la province a rapporté que 25 personnes atteintes de COVID-19 étaient aux soins intensifs dans la province, mais cette donnée est en conflit avec un décompte de médecins, dont le directeur médical de l'hôpital Grace à Winnipeg, qui en dénombrait 40. La province n’a pas encore expliqué cet écart.

Faits saillants 6546 cas actifs

68 610 personnes guéries à ce jour

1383 décès attribuables à la COVID-19

76 539 cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie

164 Manitobains hospitalisés, dont 27 sont aux soins intensifs

Depuis février 2020, 1 262 619 tests de dépistage ont été effectués, dont 3266, lundi.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 521

Prairie Mountain : 119

Santé Sud : 113

Entre-les-Lacs et de l’Est : 62

Nord : 10

Jusqu’ici, 801 620 personnes sont doublement vaccinées dans la province et 234 210 ont reçu leur dose de rappel. Un peu plus de 89 000 ont reçu leur première dose et 326 800 n’ont reçu aucune dose de vaccin à ce jour.