L’Ontario examine les règles d’isolement après la décision des autorités américaines

La conférence de presse devrait maintenant avoir lieu plus tard dans la semaine. Le ministère de la Santé confirme que le changement a été apporté afin que les autorités puissent évaluer les données probantes propres à l’Ontario.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC ), qui forment la principale agence sanitaire des États-Unis, ont raccourci lundi les périodes d'isolement et de quarantaine recommandées pour COVID-19.

Les Américains positifs à la COVID-19 peuvent désormais réduire de dix à cinq jours leur durée d'isolement, à la condition qu'ils soient asymptomatiques.

La durée de la quarantaine pour les cas contacts a également été réduite.

Les responsables des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC ont déclaré que leurs nouvelles orientations sont conformes à la preuve croissante que les personnes atteintes du coronavirus sont les plus contagieuses dans les deux jours avant et les trois jours après l'apparition des symptômes.

La décision a également été motivée par une récente flambée des cas de COVID-19, propulsée par le variant Omicron.

Avec des informations de La Presse canadienne