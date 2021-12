La Sarre dévoile les besoins pour un éventuel complexe sportif en Abitibi-Ouest

En 2020, la Ville de La Sarre a mandaté la firme Raymond Chabot Grant Thornton afin de mieux connaître l’offre en infrastructures sportives de la MRC d'Abitibi-Ouest. Ce moyen était une aussi une façon de cerner les différents manques en plateaux sportifs et récréatifs sur le territoire.

On voulait être certain d’avoir un portrait clair de la situation pour bien prioriser ensuite ce que comprendra le complexe sportif , explique Fabien Poirier, chargé de projets à la Ville de La Sarre.

Bien que chapeauté par la Ville de La Sarre, le complexe multisports vise à en faire profiter l’ensemble de la population de la MRC d'Abitibi-Ouest.

Au final, nous, ce qu’on souhaite, c’est que l’entièreté de la population de l’Abitibi-Ouest, les 21 000 habitants, puissent en bénéficier. À l’heure actuelle, on sait que les plateaux sportifs sont utilisés par plus de gens que la population de La Sarre. Nous voulons pouvoir mieux arrimer les disciplines ensemble avec les plateaux que nous avons , assure Fabien Poirier.

Plusieurs étapes

Un comité pour la réalisation du complexe sportif est en voie d’être formé. Il aura pour but de mener à bien le projet, selon M. Poirier.

La première étape va être de venir combler les petits manques qu’il y a eu dans l’étude. De venir un peu reprendre les deux années entre la réalisation puis présentement ce qu’on a fait comme présentation. Le comité va donc réaliser un deuxième sondage auprès des disciplines qui auraient été oubliées lors de la première phase de sondage. Aller revalider aussi certains besoins de la population en termes de disciplines sportives dans le portrait de la ville et de la MRC , spécifie-t-il.

D’ailleurs, Fabien Poirier invite les personnes qui seraient intéressées à s'impliquer au sein du comité à le contacter.

Ce qu’on souhaite, c’est l’accessibilité sociale du projet avant tout. Plus il y aura de gens favorables à la démarche, qui voudront s’inclure et qui participeront aux différentes étapes, plus vite on verra le projet se réaliser , indique-t-il.

Si tout va comme prévu, le complexe multisports de l’Abitibi-Ouest pourrait voir le jour en 2025.