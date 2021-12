106 nouveaux cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

L'Abitibi-Témiscamingue enregistre 106 nouveaux cas de COVID-19, selon les plus récentes données de l'Institut national de santé publique du Québec. On déplore également un nouveau décès en lien avec le virus.

La région compte donc désormais 653 cas actifs, une augmentation de près de 14 % par rapport à la veille. La Vallée-de-l'Or reste la MRC la plus touchée avec 339 cas actifs.

Huit personnes sont hospitalisées, dont une de moins depuis hier.

Indisponibilité des tests rapides

Par ailleurs, la majorité des pharmacies de l'Abitibi-Témiscamingue n'ont plus de tests rapides contre la COVID-19. La semaine dernière, elles avaient reçu que très peu de boîtes de ces tests.

Des boîtes de tests de dépistage rapide contre la COVID-19 (archives). Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

La pharmacienne au Proxim Côté Goulet Savard de Rouyn-Noranda, Sarah Belzile, précise qu'aucune date de réapprovisionnement des stocks n'est encore connue.

« Depuis jeudi passé [23 décembre], les tests rapides sont en rupture de stock chez la majorité des grossistes. Les pharmacies ne peuvent donc plus en commander. Les entrepôts sont vides. On n'a pas de date de retour pour ces tests-là, malheureusement », explique-t-elle.

Mme Belzile recommande à la population de la région de surveiller les réseaux sociaux de leur pharmacie pour savoir à quel moment se procurer à nouveau des tests rapides.

« Presque à chaque jour, les pharmacies mettent à jour leurs stocks puis l'information. On demande de pas nécessairement téléphoner en pharmacie. Peut-être juste de se rendre jusqu'au message d'accueil si les gens n'ont pas accès aux médias sociaux. C'est ce que la majorité des pharmacies disent dans leur message s'ils ont des tests ou pas. On demande de ne pas se présenter en pharmacie non plus pour cela », précise-t-elle.