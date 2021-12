Québec annonce deux nouvelles stratégies pour faire face à la pandémie

Le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé, a annoncé de nouvelles mesures pour faire face à la hausse de cas de COVID-19.

Les travailleurs de la santé ayant obtenu un résultat positif au test de la COVID-19 pourront continuer de travailler sous certaines conditions, a annoncé le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. On a un enjeu de société , a déclaré Christian Dubé, en insistant sur la hausse fulgurante des cas.

« Il y a de plus en plus de malades, mais de moins en moins de monde pour les soigner. » — Une citation de Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

Le ministre a également annoncé que l’accès à la troisième dose du vaccin serait élargi dès le 4 janvier. L’objectif est de vacciner l’ensemble de la population d’ici le mois de mars.

Le gouvernement du Québec a annoncé plus tôt ce matin son nouveau bilan, qui fait état d’un record de 12 833 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures et de 146 nouvelles hospitalisations, ce qui porte à 702 le total de personnes actuellement hospitalisées à cause du coronavirus.

Le ministre Christian Dubé fait le point sur la pandémie en compagnie du Dr Horacio Arruda et de Daniel Paré.

Dans ce contexte, estiment les experts, et puisque le nombre de nouveaux cas est certainement sous-estimé à cause des difficultés d’accès aux tests, de nouvelles restrictions sanitaires seraient nécessaires pour soulager les hôpitaux.

Rappelons que depuis le 26 décembre les rassemblements dans les domiciles privés sont limités à six personnes ou encore aux résidents vivant à deux adresses différentes. Dans les restaurants, la capacité des tables est réduite à six personnes ou aux occupants de deux résidences différentes.

Les bars, les brasseries, les tavernes et les casinos ont dû fermer, tout comme les cinémas et salles de spectacles.

Les établissements commerciaux demeurent ouverts, mais ils doivent diminuer leur achalandage à 50 % de leur capacité.