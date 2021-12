Réduisez l’achalandage à l’urgence la nuit à Edmundston, demande Vitalité

Cette mesure temporaire est entraînée par un manque imprévu de personnel médical dans l’hôpital, explique Vitalité dans un communiqué publié mardi.

La demande de réduire l'achalandage est en vigueur de 20 h à 8 h, du 28 décembre 2021 au 10 janvier 2022.

L’urgence demeure ouverte pour les gens qui ont besoin de soins urgents et qui souhaitent consulter un médecin, précise Vitalité.

Le réseau demande aux gens dont l’état de santé n’est pas critique de prendre plutôt un rendez-vous avec leur médecin de famille ou leur infirmière praticienne, de consulter leur pharmacien communautaire, de se rendre à une clinique sans rendez-vous ou de communiquer avec le service Télé-Soins au 811.

Attente plus longue mardi

Vitalité demande aux gens de réduire déjà leurs visites à l’urgence durant le jour le 28 décembre.

Les gens qui se présentent à l’urgence pour des raisons non urgentes doivent s’armer de patience et prévoir des temps d’attente plus longs que d’habitude, indique Vitalité.