Découragés, des médecins du Manitoba demandent un confinement

J’ai le sentiment d’être dans un bateau fantôme en ce moment , lance le médecin interniste au Centre des sciences de la santé de Winnipeg, le Dr Jill Horton.

Ayant l'impression que le gouvernement ne saisit pas bien la situation actuelle, le Dr Horton dit se sentir découragé, comme, j’en suis certain, plusieurs Manitobains le sont .

Lundi, le Manitoba a rapporté 2154 nouveaux cas en trois jours, dont un record de 885 nouveaux cas le jour de Noël, 694 cas le 26 décembre et 675 cas le 27 décembre.

Il y a encore plus de 11 000 tests de dépistage à analyser, alors que la province accuse un retard à ce chapitre.

Les nouvelles restrictions, qui entrent en vigueur mardi, signifient que les rassemblements intérieurs et extérieurs sont limités à 50 % de la capacité d’un endroit ou à un maximum de 250 personnes.

Les nouvelles limites visent à assurer que les clients d’un endroit sont convenablement distancés, a expliqué le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin, en conférence de presse, lundi.

En ce moment, a-t-il ajouté, les trois-quarts des cas au Manitoba sont liés au variant Omicron.

Le Dr Horton rappelle pour sa part que le taux de positivité des tests se situe à 21 % à l’heure actuelle à Winnipeg. En tenant compte des retards dans les analyses des tests, il estime que des milliers de cas ne sont pas comptabilisés, faisant écho aux propos du Dr Roussin juste avant Noël.

Le Dr Horton s’attend à une vague de patients dans les soins intensifs au cours des prochaines semaines.

Nous savons que nous ne pourrons pas y faire face , dit-il.

Il nous faut un confinement, affirme de son côté le Dr Eric Jacobson, un intensiviste qui enseigne la médecine à l’Université du Manitoba. La question qu’on pose maintenant, c’est pourquoi n’y en a-t-il pas?

Sans explications claires de la part de la première ministre Heather Stefanson, ajoute-t-il, plusieurs professionnels de la santé sont ébranlés et ne peuvent que spéculer sur les raisons qui motivent le gouvernement dans ses choix.

Si c’est un risque calculé, nous sommes plusieurs à croire que la province mise sur le mauvais cheval , avance le Dr Jacobson.

Les docteurs Jacobson et Horton figurent parmi les dix médecins qui ont récemment signé une lettre ouverte critique envers la première ministre et le gouvernement, dans laquelle ils demandent plusieurs améliorations dans les soins aigus et les autres soins de santé dans la province.

La semaine suivante, le ministre fédéral Bill Blair a annoncé que la province obtiendrait huit infirmières en soins aigus pour une période de quatre semaines. Le Manitoba en avait demandé entre 15 et 30 pour six semaines.

Le Dr Horton indique que les infirmières fournies par Ottawa peuvent prendre soin de deux à trois patients dont l’état est critique.

Médecin à la retraite ayant travaillé tout au long de la première année de la pandémie, Lisa Bryski pense que le gouvernement sous-estime la pandémie avec ses dernières restrictions, alors que la COVID-19 nous tire dessus à coups de canon .

