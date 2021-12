Maintien des mesures sanitaires : une menace pour le futur de joueurs de hockey élite?

Le milieu du hockey ignore pour le moment si les tournois de hockey annulés en raison de la COVID-19 seront de retour.

Cette incertitude fait craindre le pire à certains entraîneurs de niveau élite de l'Est-du-Québec, dont Mike Maclure.

Les mesures nous touchent moins en ce moment parce qu’on a toujours un congé de deux semaines aux Fêtes, mais on espère que ça va être court, mentionne-t-il. Le danger, c’est que les jeunes décrochent. On constate que le nombre de joueurs est en baisse de 25 % un peu partout.

« Ce n'est pas facile pour les gars. Ils ont investi beaucoup de temps et d’énergie et là, ils sont dans un moment charnière. Ça va les toucher dans leur développement futur. » — Une citation de Mike Maclure, entraîneur-chef des Albatros du Collège Notre-Dame

L'entraîneur chef des Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, Mike Maclure (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Le midget AAA, c’est l’élite, rappelle l’entraîneur. Les joueurs veulent atteindre le sommet. En plus des habiletés physiques, leur sport leur permet de développer leurs habiletés sociales. Ils ne sont pas faits pour vivre entre quatre murs. Le sentiment de camaraderie, le fait d’être ensemble chaque jour, c’est ça qui fait leur force.

Mike Maclure craint aussi que la motivation des parents soit touchée si les mesures s'étirent. Ils sont avec nous, souligne-t-il. Ils investissent temps et argent, ils font des sacrifices pour que leurs jeunes réalisent leur rêve.

L’entraîneur précise que des matchs à huis clos seraient possibles. On espère jouer. On a eu un bon début de saison et la chimie est bonne dans l'équipe , estime-t-il.

Une rencontre portant sur la suite des choses est prévue le 3 janvier.

Avec les informations de Jérôme Lévesque-Boucher