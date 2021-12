La Nouvelle-Écosse compte maintenant 1 million d’habitants

Les temps changent en Nouvelle-Écosse, une province qui attire plus de jeunes et qui compte depuis peu un million d’habitants.

Tom Urbaniak, professeur en sciences politiques à l'Université du Cap-Breton, parle d’une étape très importante pour la province.

Je pense qu’on vient de franchir un seuil important, un seuil psychologique aussi parce que depuis longtemps le récit dominant ici en Nouvelle-Écosse c’était un récit de stagnation économique, de stagnation démographique, et même souvent une espèce de décroissance qu’on vécu nos collectivités. Donc, ça nous donne de nouveaux défis et très souvent des défis très, très positifs. Comment gérer la croissance, comment embrasser la diversité des populations et comment peut-être rêver de projets qui n’étaient pas à l’agenda des Néo-Écossais auparavant , affirme Tom Urbaniak au cours d’une entrevue accordée mardi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

La province a connu au deuxième trimestre de cette année la deuxième hausse de population au pays en matière de migration interprovinciale (+ 4678 habitants), selon Statistique Canada.

Les trois principales tranches d’âge des migrants interprovinciaux entre les quatrièmes trimestres de 2020 et de 2021 sont les 20 à 24 ans, les 25 à 29 ans et les 30 à 34 ans. Environ 41 % des gens qui se sont installés en Nouvelle-Écosse durant cette période font partie de ces groupes d’âge.

Ces données sont sans précédent , selon la directrice des politiques économiques provinciales et fiscales à la Banque Scotia, Rebekah Young.

Des gens vont en Nouvelle-Écosse parce qu’ils y trouvent du travail, explique-t-elle. Plusieurs ont des racines dans la région, d’autres sont attirés par la qualité de vie. D’autres s’installent dans la province sans changer d’emploi, grâce au télétravail.

De l’Ontario à la Nouvelle-Écosse

Le nombre de personnes provenant de l’Ontario était particulièrement élevé (9970) entre les quatrièmes trimestres de 2020 et de 2021.

Honeidah Windross, 37 ans, a quitté Brampton en Ontario avec son mari et sa fille pour s’installer dans la petite communauté rurale de Centre Burlington en Nouvelle-Écosse. Elle dit s’y sentir chez elle. Elle souligne que les gens sont amicaux et s’entraident volontiers.

Mme Windross ajoute que le prix des propriétés et le fait de vivre près de la mer ont aussi été déterminants. Son mari, qui est originaire de Terre-Neuve-et-Labrador, voulait aussi vivre en milieu rural. Leur employeur compte un bureau à Halifax et ils ont pu déménager et conserver leur emploi.

Halifax un pôle d’attraction

La municipalité régionale d’Halifax a gagné 11 394 habitants de juillet 2020 à juillet 2021. Elle en compte maintenant près de 460 000.

Selon Wendy Luther, présidente-directrice générale PDG de l’organisme de développement économique Halifax Partnership, la qualité de vie et l’équilibre entre les commodités urbaines et rurales dans la région contribuent à attirer des jeunes.

Mais le défi, ajoute-t-elle, est d’investir considérablement dans le logement, le transport écologique et les infrastructures pour soutenir la croissance démographique.

Les défis de la croissance démographique

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse espère que la population s'élève à 2 millions d’habitants d’ici 2060.

La croissance démographique augmente la demande pour les soins de santé, l’éducation et le logement alors que la province compte des écoles surpeuplées, de longues listes d’attente en matière de médecin de famille et d’opérations chirurgicales et une pénurie de logements.

La ministre des Compétences de la main-d'œuvre et de l'Immigration, Jill Balser, indique que son gouvernement espère attirer des travailleurs pour appuyer la construction de logements. De récents changements en matière d’immigration peuvent aussi contribuer à attirer plus de professionnels de la santé, ajoute-t-elle.