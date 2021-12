Passer le flambeau à la façon de Jordan Caron

Par un matin de décembre, les joueurs M-18 du programme de hockey de l'Assaut, dans La Matapédia, sautent sur la glace de l'aréna d'Amqui. Parmi eux, on aperçoit un grand gaillard portant une tuque et des vêtements de sport.

Il s'agit de Jordan Caron. L'ancien attaquant de l'Océanic de Rimouski sait très bien que les jeunes Matapédiens rêvent, comme lui, de patiner sur les glaces du circuit Bettman.

C'est pourquoi Caron a décidé de partager son savoir avec les hockeyeurs en herbe. Pour lui, contribuer au développement des jeunes sportifs de la région est une source de fierté.

J'ai appris à aimer ça. Je me suis dit que tant qu'à revenir dans la région, aussi bien redonner aux jeunes et j'adore ça , explique celui qui a aussi joué avec les Blues de Saint-Louis et l'Avalanche du Colorado.

Pédagogue et patient, Jordan Caron insiste pour dire que le hockey est bien plus qu'un sport. Pour ces jeunes adultes, c'est aussi un apprentissage qui les suivra longtemps.

« Je pense que le sport en général, c'est une bonne école de la vie. Ça t'apprend la persévérance, l'esprit d'équipe, l'entraide. Surtout un sport d'équipe comme celui-là. » — Une citation de Jordan Caron

Les jeunes hockeyeurs écoutent attentivement les consignes et les conseils de l'ancien joueur de la LNH. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Parlant de persévérance, il en aura fallu beaucoup à Jordan Caron pour jouer dans la Ligue nationale de hockey LNH , la Kontinental Hockey League, championnat de hockey sur glace en Eurasie KHL et la Deutsche Eishockey Liga est la ligue professionnelle de hockey sur glace de première division en Allemagne DEL . Une feuille de route riche et inestimable pour l'entraîneur-chef de l'Assaut M-18, Cédric Hautcoeur.

Dès que j'ai su qu'il prenait sa retraite, je l'ai texté parce que c'est un de mes bons amis. Il a accepté avec plaisir. C'est sûr que les gars en profitent , affirme l'entraîneur-chef.

« Vous l'avez vu sur la glace tantôt : il les sort de leur zone de confort. » — Une citation de Cédric Hautcoeur, entraîneur-chef de l'Assaut M-18

Les jeunes Matapédiens sont nombreux à vouloir suivre les traces de Jordan Caron, en rêvant d'un parcours professionnel. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les gars, comme le dit Cédric Hautcoeur, sont très reconnaissants à l'égard de Jordan Caron. C'est sûr qu'il sait ce que ça prend pour s'améliorer, donc on serait fous de ne pas l'écouter , affirme le gardien de but de l'équipe, Alexis Beaulieu.

C'est le rêve de tous les joueurs de jouer dans la Ligue nationale de hockey LNH . Se faire coacher par quelqu'un qui sait ce que ça prend, c'est sûr que c'est le fun , ajoute l'attaquant de l'Assaut M-18, Jérémi Paquet.

Pour l'attaquant Olivier Sirois, l'exemple de Jordan Caron démontre que n'importe qui peut accomplir ses rêves. Dans le fond, ça démontre que même si tu viens d'une région, tu peux aller loin dans la vie et faire de grandes choses , dit-il.

Je me revois : on patinait ici quand j'étais jeune. On avait de supers bons entraîneurs, mais j'aurais aimé avoir la chance de compter sur quelqu'un qui est passé par où je suis passé. Ça fait super plaisir de pouvoir redonner aux jeunes , conclut Jordan Caron avant de sauter à nouveau sur la glace pour un entraînement de patinage.

Qui sait? Peut-être que les conseils de Jordan Caron permettront à un jeune joueur de l'Assaut de rêver...au trophée de Lord Stanley.