La microbrasserie Pie Braque perce le marché français

Ça a démarré cet automne, par l’entremise de notre distributeur [Distribution Bucké]. On a eu un contact avec la Petite Patrie. Le propriétaire était intéressé à travailler avec notre coop brassicole. Dans cette aventure, Bucké est très important , a raconté le responsable des communications, du marketing et de l'événementiel de la microbrasserie, Samuel Giguère, en entrevue à l'émission C’est jamais pareil.

Dans cette aventure, Samuel Giguère se réjouit de pouvoir bénéficier d’un réseau de distribution bien établi pour le transfert des produits.

Nous sommes assez chanceux, car c’est Bucké qui monte les palettes de bières et les envoie dans un conteneur réfrigéré et sécurisé avant de leur faire traverser l’océan , explique-t-il.

Faire rayonner le savoir-faire

Difficile pour Samuel Giguère de prédire le succès de ses produits. Chose certaine, l'opportunité de les faire goûter est grandement appréciée.

On veut faire rayonner le savoir-faire brassicole québécois, que les Français voient ce que nous sommes capables de faire et qu’ils en veulent de plus en plus , lance-t-il, enthousiaste.

Cette volonté d’exporter leurs bières n’est pas nouvelle pour Pie Braque. La microbrasserie voulait déjà mieux connaître ce marché en 2020, lors d’une visite au festival des bières artisanales françaises et étrangères, le Saint-Malo Craft Beer Expo.

Il y a une belle grande demande [des produits] de toute l’Amérique du Nord. En Europe, ils sont prêts à goûter à de nouveaux styles de bières. La demande est grandissante , note Samuel Giguère.

Selon une entrevue de Julie Bergeron.