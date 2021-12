La fiabilité des transports, toujours au cœur des préoccupations des élus de l’Est

Rappelant que le navire F.-A.-Gauthier, qui relie les deux rives du fleuve, a passé plusieurs mois en cale sèche en 2021, ils déplorent ce manque de fiabilité qui continue, selon eux, d'influer sur le développement économique et social de leurs communautés.

Michel Lagacé, président de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, Martin St-Laurent, président de l'Assemblée des Municipalité régionale de comté MRC de la Côte-Nord, et le maire de Gaspé ainsi que préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de la Côte-de-Gaspé, Daniel Côté, estiment que l'Est-du-Québec souffre encore et toujours du manque de fiabilité des traverses.

Le Trans-Saint-Laurent ne peut fonctionner l'hiver. La population compte encore plus sur le F.A.-Gauthier. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

On travaille à trouver des solutions pour relancer l’économie et attirer de la main-d'œuvre , mais ça ne nous aide pas du tout, indique Martin St-Laurent. Même encore pour le temps des Fêtes, on n’était pas sûrs que ça allait traverser.

Même si le lien avec Gaspé est moins direct, Daniel Côté mentionne que la situation a des impacts sur la qualité de vie des Gaspésiens qui travaillent ou qui ont de la famille sur la Côte-Nord. Selon lui, le développement économique s'en trouve aussi affecté.

« On a hâte d’arrêter d'être en mode défensif sur ce dossier-là et qu’on puisse considérer ça comme un acquis. » — Une citation de Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte-de-Gaspé

Quand on parle d’économie et de développement interrives, il faut s’assurer d’avoir des installations et des infrastructures qui livrent la marchandise , souligne Michel Lagacé.

La Table des préfets a interpellé le gouvernement récemment sur l’ensemble des modes de transport pour s'assurer que les services soient effectifs. Disons qu’avec le F.-A.-Gauthier, c’est compliqué , ajoute l'élu du Bas-Saint-Laurent.

Des préoccupations communes

À quelques exceptions près, les élus de l'Est-du-Québec partagent les mêmes préoccupations : développement et relance économique, logement, main-d'œuvre , transports et places en garderie.

Au Bas-Saint-Laurent, Michel Lagacé souhaite relancer les espoirs portés par le développement éolien. On travaille sur une alliance novatrice avec la région de Montmagny-l’Islet , signale-t-il.

Un parc éolien. Photo : Associated Press / Patrick Pleul

À Gaspé, Daniel Côté entrevoit la nouvelle année avec optimisme malgré les embûches, puisque la Ville doit gérer la forte croissance générée par l’essor de l’industrie éolienne. L’usine LM Wind Power embauchera 200 personnes de plus. Il faudra notamment loger ces nouveaux arrivants et obtenir davantage de places en garderie.

Il rappelle que le regroupement des préfets de la Gaspésie a développé un programme de soutien à la construction de logements locatifs qu’il qualifie de novateur. On a dû défoncer des portes pour ça , mentionne-t-il

En ce qui concerne le transport aérien, M. Côté attend toujours avec impatience une réforme promise par le ministre François Bonnardel.

Sur la Côte-Nord, le manque de main-d'œuvre se fait sentir de façon très critique, selon Martin St-Laurent.

Les ruptures de services en santé ont aussi des conséquences préoccupantes. On a demandé des rencontres avec le ministère pour trouver des solutions, dit le préfet. On a à réussir une petite séduction.

Avec les informations de Jérôme Lévesque-Boucher