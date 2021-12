Les prix des produits laitiers s’apprêteraient à augmenter l’an prochain

Comme tout le reste à l’épicerie, le coût du lait, du fromage, du yogourt et du beurre devrait être plus élevé en 2022. La Commission canadienne du lait recommande une hausse du prix du lait cru de 8,4 %. L'augmentation, qui équivaut à environ six cents de plus le litre, entre en vigueur en février et aura un impact sur l’ensemble de l’industrie et le panier d’épicerie.

La Commission affirme que le prix plus élevé que les transformateurs paieront aidera à compenser l'augmentation des coûts de production pour les agriculteurs en raison de la pandémie de COVID-19.

Donc, par le moment où les articles emballés et préparés devraient arriver à l'épicerie, le coût aura encore augmenté, estime-t-on.

La réalité des fermes laitières en Ontario

En Ontario, il y a 3500 fermes laitières, toutes familiales, et 75 usines de transformation qui pasteurisent et emballent le lait, le beurre, le yogourt et le fromage qui sont vendus dans les magasins de détail.

Bonnie Den Haan et sa famille exploitent Haanview Farm et Sheldon Creek Dairy dans le comté de Simcoe. Elle explique que ses activités lui coûtent plus cher actuellement et elle comprend pourquoi.

Vous ne pouvez pas produire de lait et perdre de l'argent… ou vous perdrez vos fermes. Nous devons payer plus , affirme l’entrepreneure.

Murray Sherk est le président du conseil d'administration de Dairy Farmers of Ontario. Il est également producteur laitier à Pinehill Dairy, qui se trouve entre New Dundee et Plattsville.

Il croit que les producteurs laitiers ont vu le coût d'exploitation de leurs fermes augmenter au cours des deux dernières années.

Nous avons vu les prix du carburant augmenter considérablement au cours de la dernière année et nous savons également qu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup de problèmes d'approvisionnement , explique-t-il.

Le coût des aliments pour animaux, en particulier le maïs et le soja, ont considérablement augmenté, de 20 à 25 %, ajoute-t-il.

Incidence sur le prix à l’épicerie

L'augmentation des prix est basée sur une étude de plus de 200 fermes à travers le Canada. Le coût de production annuel de ces fermes est examiné.

Le directeur du Laboratoire d'analyse agroalimentaire de l'Université Dalhousie à Halifax, Sylvain Charlebois, affirme que l'augmentation du coût du lait cru aura certainement une répercussion sur le prix des produits finis dans les commerces de détail.

Selon lui, le prix du lait dans les épiceries pourrait augmenter jusqu'à 10%, tandis que les prix des produits laitiers tels que le beurre, le fromage et le yogourt pourraient monter jusqu'à 15%.

« L’année prochaine, les produits laitiers seront probablement beaucoup plus chers » — Une citation de Sylvain Charlebois, professeur spécialisé en industrie agroalimentaire à l'Université Dalhousie

Nous nous attendons à ce que le fromage, le yogourt, le lait et tout ce qui est produit laitier soient beaucoup plus chers l'année prochaine par rapport à cette année , conclut le professeur.

Avec les informations de CBC News