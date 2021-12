Amos prévoit investir plus de 27 M$ dans ses immobilisations en 2022

C’est en effet ce qui se dégage du plan triennal des immobilisations adopté par le conseil municipal pour les années 2022 à 2024. Les investissements projetés en 2022 bénéficieront de subventions totalisant près de 11,6 M$, alors que 11,5 M$ s’ajouteront à la dette à long terme de la Ville. Près de 2,2 M$ proviendront de réserves financières.

Parmi les projets majeurs, on retrouve 4,4 M$ qui seront consacrés au projet touristique du parc thématique sur l’eau Anisipi, pour lequel la Ville a obtenu d’importantes subventions. Amos investira aussi 3,5 M$ dans la réfection des conduites de la 2e Avenue Est.

On veut aussi développer des terrains résidentiels. On parle d’une quarantaine de terrains dans le secteur d’Amos-Est, c’est le secteur Dalquier. Vous savez vers la 395, il y a déjà eu des constructions qui ont eu lieu, là maintenant on va faire des rues qui vont entrer dans le futur quartier d’Amos-Est. On parle de 3,6 M$ d’investissements , a fait valoir le maire Sébastien D’Astous lors de la présentation du budget aux médias, le 21 décembre dernier.

Développement industriel

Le développement du parc industriel JE Therrien, dans l’ouest de la ville, fait aussi partie des projets priorisés au rôle triennal des immobilisations. Une somme de 3,2 M$ sera consacrée au projet, dont une part provient de la subvention de 10 M$ de Québec pour sa décontamination.

Le site du futur parc industriel d'Amos Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

La Ville a aussi prévu 1,5 M$ pour la réfection du réservoir d’eau potable, dont l’étanchéité est compromise, ce qui entraîne la contamination du réseau d’aqueduc. La chloration de l’eau a d’ailleurs été un enjeu majeur de la dernière campagne électorale.

La prochaine année devrait voir le début de la construction des logements sociaux Le Centurion. La Ville y investira 5,3 M$ sur deux ans.