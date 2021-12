Les livres les plus empruntés en 2021 dans les bibliothèques d’Ottawa et de Gatineau

Nous avons été nombreux à faire de la lecture une activité régulière depuis le début de la pandémie. Les abonnés aux bibliothèques des deux côtés de la rivière des Outaouais ont pu compter sur un réseau de succursales et effectuer des réservations, tout en respectant les mesures sanitaires. Tour d’horizon des livres les plus consultés de la dernière année à Ottawa et à Gatineau.

Les lecteurs gatinois se sont particulièrement intéressés aux récits personnels. L’auteur et journaliste Michel Jean décroche ainsi la première place, tous genres confondus, avec son livre Kukum (2019). Son œuvre aborde la sédentarisation forcée des peuples autochtones, inspirée par la vie de son arrière-grand-mère – kukum signifiant grand-mère en innue. Almanda, une femme blanche, choisit d’adopter le mode de vie de la communauté innue en épousant à 16 ans Thomas Siméon.

L'auteur et journaliste Michel Jean présente son dernier ouvrage Kukum. Photo : Radio-Canada / Vincent Côté

L'auteure bien établie Kim Thúy se retrouve en deuxième position pour Em (2020). On y retrouve Tâm, une jeune femme dont le père est ingénieur américain et la mère, une révolutionnaire vietnamienne. Kim Thúy tisse en parallèle le récit des orphelins qui se sont fait voler leur enfance en raison de la guerre du Vietnam.

Em, de Kim Thúy (photo), et Kukum, de Michel Jean, sont respectivement le premier et le deuxième roman les plus empruntés en 2021 à la Grande Bibliothèque du Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En troisième position se retrouve Le sablier : otage au Sahara pendant 450 jours (2021), d’Édith Blais. La Québécoise y raconte avec nuance et lucidité sa détention par des djihadistes au Sahel durant 450 jours.

Édith Blais a publié le récit de sa détention au Sahel (archives). Photo : Photo fournie / Les Éditions de l'Homme

Le livre Liberté 45 (2020), de Pierre-Yves McSween, est le quatrième ouvrage le plus emprunté en 2021 à Gatineau. Le comptable de formation se demande s’il est possible d’atteindre l’autonomie financière à 45 ans et si oui, à quel âge devrait-on commencer à économiser.

C’est arrivé la nuit (2020), de l’auteur français Marc Levy, est quant à lui le cinquième livre le plus emprunté par les Gatinois. Le populaire écrivain change de style dans son 21e roman – qualifié de techno-thriller – en mettant en scène neuf génies de l'informatique, ayant soif de justice, qui décident d'attaquer les hauts dirigeants de la planète.

Les livres les plus empruntés à Ottawa en français…

Trois des auteurs les plus populaires auprès des Gatinois l’ont également été du côté d’Ottawa. Le sablier d’Édith Blais et Em de Kim Thúy se retrouvent ainsi respectivement en troisième et en cinquième position. Michel Jean se faufile quant à lui au deuxième rang, mais avec son dernier opus Tiohtiá:ke, publié il y a quelques mois. On y retrouve Élie, un jeune innu dont les parents ont vécu les pensionnats autochtones, et qui devient itinérant à Montréal [Tiohtiá:ke en mohawk].

L'anthropologue et écrivain Serge Bouchard (archives) Photo : Radio-Canada

C’est le regretté Serge Bouchard, avec son dernier recueil Un café avec Marie (2021), qui occupe le haut de la liste des ouvrages francophones. L’anthropologue a dédié cette œuvre à sa compagne Marie-Christine Lévesque qui a succombé à un cancer au cerveau à l’été 2020. Le recueil rassemble quelque 70 chroniques écrites pour la radio de Radio-Canada. On y retrouve la prose dense, économique et précise de l’auteur, qui nous a quittés en mai dernier.

Enfin, le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr raffle la quatrième position des livres les plus empruntés dans les bibliothèques d’Ottawa dans la dernière année avec La plus secrète mémoire des hommes (2021). Le roman, qui a remporté le plus récent prix Goncourt, s’intéresse au silence. Le personnage principal est inspiré de l'histoire vraie de Yambo Ouologuem, un auteur malien qui s'est terré dans le mutisme après avoir remporté le prix Renaudot en 1968.

… et en anglais

Du côté des romans anglophones, la Canadienne Louise Penny occupe la première et la deuxième position. Elle partage d’abord le premier rang avec son amie Hillary Clinton, avec qui elle a coécrit State of Terror (2021). Ce roman d'action met en vedette Ellen Adams, la secrétaire d'État d'une nouvelle administration américaine dirigée par un ancien rival. Elle devra faire face à du terrorisme international impliquant des armes nucléaires.

L'auteure Louise Penny a coécrit un livre avec l'ex-secrétaire d'État américaine Hillary Clinton (archives). Photo : Getty Images et Radio-Canada

Les romans policiers anglophones ont également la cote. The Madness of Crowds (2021), aussi signé par Louise Penny, arrive au deuxième rang. On y retrouve l’inspecteur Armand Gamache qui doit faire la lumière sur un meurtre survenu en hiver dans le village de Three Pines.

Le thriller historique The Rose Code (2021), de Kate Quinn, qui se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale, occupe quant à lui la troisième place. Fight Night (2021), de Miriam Toews, suit en quatrième position. On y retrouve Swiv, une jeune fille de 9 ans à Toronto, élevée par sa mère et sa grand-mère. Cette dernière écrira une lettre d’amour, de courage et de combat qui touchera trois générations.

Enfin, au cinquième rang se trouve un autre roman policier, The Last Thing He Told Me (2021) de Laura Dave. La vie de Hannah est bouleversée lorsque son mari disparaît. Elle découvrira que ce dernier n’était pas celui qu’il prétendait être et que la fille de son mari détient la clé sur la véritable identité du défunt.

Les livres jeunesse les plus empruntés à Gatineau en 2021 font tous partie de collections (archives). Photo : getty images/istockphoto / Wavebreakmedia

Livres jeunesse les plus empruntés en 2021 – Gatineau

Les légendaires : Origines, de Patrick Sobral L’agent Jean! d’Alex A Game Over (traduction française), de Midam Les p’tits diables, d’Olivier Dutto Les Schtroumpfs, de Peyo

Livres jeunesse les plus empruntés en 2021 (ados et enfants) – Ottawa