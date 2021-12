COVID-19 : plus de 30 % des Torontois admissibles ont reçu leur troisième dose

Mardi, plus de 5 100 personnes âgées de 12 ans et plus ainsi que plus de 880 enfants de 5 à 11 ans doivent recevoir une dose du vaccin contre la COVID-19 dans l'une des cliniques mises sur pied par la Ville de Toronto. En début d'année, ce sont plus de 14 000 rendez-vous qui ont été pris dans ces cinq cliniques pour la période du 1er au 3 janvier.

La Ville et la Santé publique de Toronto disent travailler fort tout au long de cette période des Fêtes pour offrir aux résidents la possibilité d'obtenir leur première, deuxième ou troisième dose de vaccin contre la COVID-19 .

Des hôpitaux partenaires offrent donc la vaccination à plusieurs endroits. C’est le cas de l’Hôpital Michael Garron qui organise notamment trois cliniques mobiles pour les résidents de certains codes postaux à l’école publique Gateway, à l’école élémentaire George Webster, ainsi qu’à l’école publique Victoria Village.

Toujours selon la Ville, de nombreux partenaires hospitaliers ont des horaires spécifiques pendant le temps des fêtes et organisent des cliniques plus petites à l'échelle locale. Les autorités municipales invitent donc les résidents à consulter le site de leur équipe de santé locale pour avoir plus d’informations et affirment que la Santé publique va continuer à informer les résidents au fur et à mesure que de nouvelles options vont s'ajouter.

525 pharmacies offrent aussi la première, la seconde et la troisième dose à travers la Ville Reine.

Tous les Ontariens âgés de 18 ans et plus peuvent obtenir une troisième dose de vaccin 84 jours ou plus après leur deuxième dose.