Le hockey féminin de plus en plus populaire à Terre-Neuve-et-Labrador

Le hockey féminin connaît une croissance stable dans la province depuis une dizaine d’années, souligne la présidente du hockey féminin chez Hockey Terre-Neuve-et-Labrador, Tracey Hatcher.

Elle constate une augmentation particulière depuis la création en 2018 d’un conseil au sein de l’organisme pour promouvoir le sport auprès des filles et des femmes.

Le conseil du hockey féminin prépare le tournoi provincial qui a lieu chaque année en mars et il est question d’au moins 80 équipes en 2022 alors qu’il y en avait 71 en 2019, explique Mme Hatcher.

Promouvoir la pratique du hockey auprès des filles

La clé du succès pour promouvoir le hockey auprès des filles est d’éliminer certaines barrières et de leur donner une première impression positive.

Certains programmes, précise Mme Hatcher, offrent aux candidates des séances gratuites de courte durée (d’un jour à six semaines) pour qu’elles puissent s'exercer au hockey sans s’y engager fermement.

En jouant avec leurs amies, elles découvrent le plaisir de jouer, souligne-t-elle. Et le nombre d’inscriptions augmente par la suite.

Les programmes de hockey féminin à Terre-Neuve-et-Labrador comprennent plusieurs catégories, pour les joueuses de moins de 7 ans jusqu’à celles de 17 ans.

Tracey Hatcher ajoute que bien des joueuses continuent de jouer au hockey de façon récréative une fois devenues des adultes. Hockey TNL, dit-elle, cherche à établir des partenariats avec ces équipes pour offrir du hockey aux joueuses trop âgées pour le hockey mineur.

Du hockey non seulement compétitif

Jeff Brown, le directeur du hockey féminin à l’Association du hockey mineur de Mont Pearl, a deux filles qui jouent au hockey, Reagan, 9 ans, et Andie, 14 ans.

Il affirme que le rôle des intervenants comme lui est d’encourager les filles à jouer au hockey. Les équipes et la ligue féminine sont destinées à encourager leur participation. Il dit voir plus de filles jouer au hockey parce qu’elles se sentent plus à l’aise sur la patinoire comme à l’extérieur de la patinoire.

Le hockey féminin a connu une croissance de 20 % à 30 % dans la région de Saint-Jean durant les quatre dernières années, estime M. Brown. Il attribue ce succès aux programmes offerts par diverses organisations de hockey mineur, par des bénévoles et par Hockey Canada.

Reagan et Andie, des admiratrices des Maple Leafs de Toronto, disent qu’elles veulent simplement jouer au hockey avec leurs amies. Reagan en est à sa troisième saison et Andie en est à sa neuvième.