Entrée libre : enterrer 2021 en beauté

ENTRÉE LIBRE / Alors que 2021 en est à ses dernières heures, et malgré un autre resserrement des mesures sanitaires, une abondance de propositions culturelles et sportives s'offre toujours à la population. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous font leurs suggestions.

Death to 2021

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le Britannique Charlie Brooker s’est d’abord fait connaître dans les pages du quotidien The Guardian avant de commencer à scénariser des séries télévisées, telles que la sanglante Dead Set et la tout aussi angoissante que fascinante Black Mirror. L’an dernier, Netflix lui a demandé de prêter sa plume à une nouvelle revue de fin d’année intitulée Death to 2020. Celle-ci, portée par Samuel L. Jackson, Hugh Grant et Lisa Kudrow, s’est révélée être un bijou d’humour cynique et grinçant. L'auteur récidive cette année avec Death to 2021, mettant en vedette Joe Keery (Stranger Things), Lucy Liu (Elementary) et Cristin Milioti (How I Met Your Mother).

Disponible sur Netflix

Jean-François Blanchet

Kaléidoscopes

Kiosques du Marché de Noël allemand à place D'Youville Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Malgré la situation sanitaire, les organisateurs du Marché de Noël allemand de Québec redoublent de créativité et offrent à la population un nouvel événement culturel dans le Vieux-Québec. Jusqu’au 2 janvier, Kaléidoscopes s’installe dans les kiosques en bois de la place D’Youville, à la Place de l’Hôtel-de-Ville et sur la rue Sainte-Anne. Sur place, il est possible de contempler l’exposition photographique Mopaya (l’étranger), présentée par le collectif Bapaya (les étrangers) avec une série de photos sur le thème de l’immigration. Des diplômés du Conservatoire d’art dramatique de Québec proposent une expérience théâtrale inspirée du mot «miracle» devant l’hôtel de ville. Finalement, à la place D’Youville, est présentée une exposition d’une dizaine de courtepointes traditionnelles et des jeux-questionnaires sur le patrimoine québécois.

L’accès aux différents sites est gratuit.

Alicia Rochevrier

Commencer l’année en beauté

Le concert « Se nourrir: chanter la bouche pleine » du Printemps de la musique a été capté au Cercle de la garnison. Photo : Capture d'écran / Printemps de la musique

Même si l’hiver vient tout juste de commencer, le Printemps de la musique se fête à l’année. Sur la plateforme Le Printemps à l’année, de nombreux concerts et quiz sont disponibles. Une suggestion pour être en phase avec le temps des Fêtes? Le concert et la table ronde Se nourrir : chanter la bouche pleine, capté au Cercle de la garnison. Les chanteurs de Tempêtes et passions interprètent des airs qui louangent les plaisirs de la table.

En ligne sur le site www.printempsdelamusique.com (Nouvelle fenêtre)

Tanya Beaumont

La série balado Marguerite : La traversée

Affiche du balado Marguerite : La traversée Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

Le balado d'Émilie Monnet s'attarde à l'histoire méconnue de l'esclave autochtone Marguerite Duplessis. Marguerite Duplessis est la première esclave et première femme autochtone à s’être adressée aux tribunaux pour recouvrer sa liberté en Nouvelle-France. Un procès qui s'est déroulé en octobre 1740 et qui a duré un mois. Un scandale à l’époque. Émilie Monnet, activiste et artiste pluridisciplinaire, née d’une mère anichinabée et d’un père français, s’est rendue en Martinique pour retracer le chemin et le combat de Marguerite Duplessis.

Marguerite : la traversée est un projet de Productions Onishka et Transistor Média.

Disponible sur les plateformes numériques

Patricia Tadros