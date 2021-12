Éclosion de COVID-19 au CHSLD Marguerite-Rocheleau à Saint-Hubert

Actuellement, 59 résidents sont déclarés positifs à la COVID-19. En date du 23 décembre, 108 personnes habitaient ce Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD privé non-conventionné. Étant donné la gravité de la situation, le milieu de vie est passé en zone rouge.

Tous les résidents touchés vont être placés en zone chaude et les visites dans ce secteur devront être autorisées au cas par cas, indique la direction de l'établissement.

Étant donné la présence de variants parmi les cas déclarés, les visites dans l’établissement ne sont pas recommandées , lit-on dans un communiqué.

Nouvelles mesures sanitaires

La direction a publié un communiqué mardi afin d’expliquer de nouvelles mesures sanitaires touchant les résidents, les employés et les personnes proches aidantes (PPA).

Pour endiguer l’éclosion, des ressources supplémentaires ont été déployées dans le milieu de vie, explique Paul Arbec, président et chef de la direction Groupe Santé Arbec. On a doublé notre personnel ménager et triplé la buanderie , souligne-t-il.

Les sorties des résidents du milieu de vie pour un rassemblement privé ou un congé temporaire dans la communauté ne sont pas permises, sauf en situation exceptionnelle et sous certaines conditions.

Les 39 employés touchés par la COVID-19 ont été placés en isolement, sans possibilité de travailler en zone chaude .

Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Marguerite-Rocheleau a eu recours aux agences de placement pour trouver des préposées aux bénéficiaires disponibles pour lui permettre de continuer à fonctionner normalement. Cette décision a été prise en conformité avec les directives de la santé publique, explique M. Arbec.

Une éclosion soudaine

En date du 23 décembre, l'établissement était classé en zone orange , peut-on lire sur l’état de situation des cas actifs et des décès par Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD  (Nouvelle fenêtre) publié par le gouvernement.

La situation a changé rapidement entre le 24 et le 25 décembre.

La forte transmissibilité du variant Omicron a pris de court le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Marguerite-Rocheleau. Omicron est très contagieux , note M. Arbec. De plus, les personnes touchées présentent moins de symptômes, ce qui rend les tests rapides caducs, selon lui.

En ce qui concerne le test PCR, les résultats peuvent arriver 72, 96 heures plus tard , dit M. Arbec. Ces délais rendent plus difficile encore le contrôle d'une éclosion.

Actuellement, en plus du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Marguerite-Rocheleau qui est en « zone rouge », deux autres Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD et une résidence privée pour aînés RPA sont en « zone orange », c'est-à-dire qu'entre 15 % et 25 % de leurs résidents sont atteints de la COVID-19.