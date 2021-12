Des spectacles virtuels et des films en ligne pour le temps des Fêtes

Avec les nouvelles restrictions sanitaires annoncées par le gouvernement Legault, l’accès aux activités culturelles est passablement limité. Pour y remédier, nous vous proposons quelques suggestions de spectacles et de divertissements offerts de manière virtuelle en ce temps des Fêtes particulièrement intime.

La compilation de l’Opéra de Montréal

Une captation vidéo du concert La compilation, produite en novembre dernier, est offerte gratuitement jusqu’au 2 janvier par l’Opéra de Montréal.

Une douzaine d’airs du répertoire classique y sont interprétés par des artistes en résidence de l’Atelier lyrique. L’Orchestre métropolitain les accompagne, de même que la mezzo-soprano Catherine Daniel et le ténor Éric Laporte.

Des extraits d’œuvres de Verdi, de Rossini, de Mozart, de Bizet, de Wagner et de Saint-Saëns sont notamment au programme.

➤ Pour obtenir votre accès  (Nouvelle fenêtre)

Daniel Boucher

Daniel Boucher Photo : Fête nationale / YAN TURCOTTE

Est-ce que ça nous ferait du bien collectivement si on se faisait un gros câlin virtuel à la veille de la nouvelle année? a demandé Daniel Boucher à ses fans sur Facebook, qui ont répondu en grand nombre par l’affirmative.

L’auteur-compositeur-interprète invite les gens à le rejoindre sur Zoom le 30 décembre à 20 h pour assister à son spectacle Jeudidelidel’an de chez nous à chez vous présenté en direct depuis une colline en Gaspésie.

Pendant une heure, il chantera ses plus grands succès et acceptera peut-être des demandes spéciales du public.

➤ Pour se procurer des billets  (Nouvelle fenêtre)

Les Cowboys Fringants avec l’OSM

Le mariage entre le folk rock trad et l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) avait charmé les mélomanes en mai dernier, à l’occasion d’un concert virtuel offert en webdiffusion.

Le 30 décembre, à 20 h, Télé-Québec va rediffuser le spectacle qui réunit le populaire groupe québécois avec les membres de l’OSM, sous la direction de Jacques Lacombe.

À la voix de Karl Tremblay, chanteur principal des Cowboys Fringants, s’ajoutent celles du baryton Dominique Côté et de la soprano Karina Gauvin.

En rediffusion le 2 janvier à 20 h.

➤ À regarder sur Télé-Québec, en direct ou sur demande  (Nouvelle fenêtre)

Quand on aime on a toujours 20 ans

Judi Richards, Yvon Deschamps, Clémence DesRochers, Louise Latraverse, Jean-Pierre Ferland, Claude Gauthier et Marie Michèle Desrosiers Photo : Daniel Daigneault

Enregistré devant public à la salle Wilfrid-Pelletier en novembre dernier, ce spectacle visait à souligner l’apport à la culture québécoise de Clémence DesRochers, Jean-Pierre Ferland, Louise Latraverse et Yvon Deschamps.

Les quatre légendes des années 60 et 70 étaient entourées sur scène de Luce Dufault, Alexandre Da Costa, Klô Pelgag, Judi Richards, Joe Bocan, Marie Michèle Desrosiers, Mario Pelchat, Marie Denise Pelletier, Julie Anne Saumur, Marie Carmen et Isabelle Boulay.

Quand on aime on a toujours 20 ans est offert en webdiffusion jusqu’au 9 janvier.

➤ Les billets sont en vente sur le site de la Place des Arts  (Nouvelle fenêtre)

De concert avec vous

Diane Dufresne Photo : Philippe Evenou

Le 22 septembre, Diane Dufresne présentait à l’Amphithéâtre Cogeco le spectacle De concert avec nous, interprété en collaboration avec 65 instrumentistes de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières et le pianiste Olivier Godin.

Le concert de la diva, qui joue pendant 1 h 30 des chansons de son plus récent album, Meilleur après, ainsi que certains de ses plus grands succès, est désormais offert en location.

➤ Pour louer le spectacle De concert avec vous (Nouvelle fenêtre)

Interconnectés

L’illusionniste Luc Langevin invite les adeptes de magie à interagir avec lui à travers écrans interposés à l’occasion de son spectacle virtuel Interconnectés.

Le public décidera ce qui se transformera, se téléportera ou apparaîtra pendant [un] plan séquence de 75 minutes à l’intérieur de l’entrepôt d’illusions de l’artiste .

Une demi-douzaine de représentations sont offertes d’ici le 15 janvier.

➤ Les billets sont en vente sur le site de Luc Langevin  (Nouvelle fenêtre)

L’histoire de Babar le petit éléphant

Babar, dans la série d'animation diffusée entre 1989 et 2002 Photo : IMDb

Jeunesses Musicales Canada propose aux enfants de 3 ans et plus un récit musical portant sur l’éléphanteau civilisé le plus connu de la planète.

La pièce met en scène deux amies, Élisabeth et Laurence, qui, à l’aide d’accessoires minimalistes et de notes de piano évanescentes, évoquent les aventures de Babar en ville et dans sa savane natale.

L’histoire de Babar le petit éléphant est présenté jusqu’au 2 janvier.

➤ Les billets sont en vente sur le site de la Place des Arts  (Nouvelle fenêtre)

Les P'tites vues en famille de REGARD

Soirée d’ouverture du Festival REGARD sur le court métrage au Saguenay, en 2017, à Jonquière Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

L’un des festivals de courts métrages les plus importants en Amérique du Nord, REGARD propose une sélection de 10 films d’animation jeunesse provenant de la Russie, de l’Allemagne, de la Bulgarie, de la France, de la Suisse, des Pays-Bas et du Québec.

➤ À regarder gratuitement sur La Fabrique culturelle  (Nouvelle fenêtre)

Cinéma en ligne

L’entrée du Cinéma du Parc Photo : Cinéma du Parc/Paul-André St-Onge Fleurent

Le cinémas du Parc, Beaubien et du Musée proposent sur leurs sites une quinzaine de longs métrages, offerts à la location ou en précommande.

Idem pour deux autres salles de cinéma répertoire de Montréal, le Moderne et le Public.

➤ Cinéma du Parc – Beaubien – du Musée  (Nouvelle fenêtre)

➤ Cinéma Moderne  (Nouvelle fenêtre)

➤ Cinéma Public  (Nouvelle fenêtre)