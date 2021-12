La C.-B. enregistre un nombre record de 6288 nouveaux cas de COVID-19

La Colombie-Britannique a enregistré 2552 nouveaux cas dans la journée de vendredi à samedi, ce qui marque un record pour le plus grand nombre de cas quotidiens enregistrés dans la province. Il s’agit de la cinquième journée consécutive où ce record est battu.

Dans la journée de samedi à dimanche, 2023 cas ont été enregistrés, tandis que 1713 cas ont été enregistrés du dimanche au lundi.

Ce total de 6288 nouvelles infections de COVID-19 par jour au courant de la fin de semaine confirme la hausse fulgurante de la transmission du SRAS-CoV-2 en Colombie-Britannique.

Toutefois, ces données sont préliminaires, dit la santé publique, qui indique que le nombre d'infections confirmées pourrait augmenter.

Des données relatives aux nombres de personnes mortes par la COVID-19, de personnes hospitalisées et de doses de vaccin données seront également fournies mercredi.

Des gens attendent d'être dépistés pour la COVID-19 à Surrey, en banlieue de Vancouver. Photo : Ben Nelms/CBC

Ce bilan record s’inscrit alors que la capacité de dépistage de la province a été dépassée la semaine dernière. Une procédure de triage est maintenant en vigueur dans les centres de dépistage et les tests PCR sont maintenant réservés aux personnes jugées à risque.

Les Britanno-Colombiens plus jeunes, adéquatement vaccinés, et qui ont des symptômes légers, se font désormais donner un test rapide à effectuer à la maison. Le résultat de ces tests n'est pas inclus dans la mise à jour sur l'évolution de la pandémie.

Depuis la flambée des cas liés au variant Omicron, la santé publique de la Colombie-Britannique a mis en place une série de mesures comme la fermeture des bars, discothèques, gymnases et centres d’entraînement. Tous les rassemblements intérieurs sont interdits et une limite de six personnes est en place dans les restaurants.

Avant les fêtes, la Colombie-Britannique a annoncé une expansion de son programme de tests rapides, sans toutefois l’agrandir au grand public. La province a également accéléré son plan de rappel de vaccins, visant désormais à offrir une 3e dose à tous d’ici la fin mars plutôt qu’en mai.

Le froid extrême gèle le dépistage

Les centres de dépistage du Lower Mainland ont dû fermer lors du weekend en raison du froid extrême.

Le centre de dépistage de l’aéroport international de Vancouver et le centre Saint-Vincent sur la rue Cambie sont également fermés depuis vendredi.

Les services des centres de dépistages du campus de Burnaby de l’Institut de la technologie de la Colombie-Britannique et de la station centrale de Coquitlam ont pour leur part réduit leurs services durant la journée de lundi. Les rendez-vous de dépistage étaient disponibles jusqu’à 15 h, tandis que les rendez-vous de vaccination ont été redirigés vers le centre de Surrey Nord.

Avec des informations de Timothé Matte-Bergeron