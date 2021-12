Des suggestions de balados à écouter pendant les Fêtes

Le podcast de Thomas Levac

Thomas Levac Photo : Facebook

Lauréat du balado humoristique de l’année au plus récent Gala Les Olivier, Le podcast de Thomas Levac est une rencontre hebdomadaire entre l’humoriste et une personnalité qu’il admire. Thomas Levac, également auteur humoristique, manie habilement l’art de la conversation. Il amène chaque personne qui passe à son micro à raconter ses anecdotes les plus drôles, mais est également capable d’aborder avec elles leurs zones d’ombre; un mélange entre légèreté et choses plus sérieuses.

Si vous aimez Le podcast de Thomas Levac, vous aimerez probablement le balado qu’il anime avec sa conjointe Stéphanie Vandelac, Couple ouvert. Les deux balados sont offerts sur la plupart des plateformes de diffusion et en version vidéo sur YouTube.

➤ Le podcast de Thomas Levac  (Nouvelle fenêtre)

➤ Couple ouvert  (Nouvelle fenêtre)

La nuit des longs couteaux

Guillaume Bourgault-Côté Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ce balado, narré par le journaliste politique Guillaume Bourgault-Côté, examine la nuit historique du 4 au 5 novembre 1981, lors de laquelle les premiers ministres provinciaux ont décidé du rapatriement de la Constitution canadienne, sans l’accord du gouvernement québécois.

L’émission produite par Télé-Québec se présente comme un hybride entre documentaire et fiction, avec un soupçon de suspense.

La nuit des longs couteaux est une histoire vraie. Nous avons choisi de la raconter à travers les points de vue de différents acteurs et actrices de l’époque. Les scènes de fiction sont le fruit de notre imagination, inspirées par notre recherche et nos entrevues , peut-on entendre dans le premier épisode.

➤ À écouter sur Télé-Québec  (Nouvelle fenêtre)

Entre 2 lèvres

Animé par les flamboyantes drag-queens Rainbow et Mona de Grenoble, Entre 2 lèvres est un espace de liberté où le franc-parler est de mise, comme le suggère la description de leur balado sur Spotify : Le nom du podcast est une joke de noune. Tenez-vous le pour dit . Oreilles chastes, s’abstenir.

Relativement récent, le balado suit la formule classique de la conversation sans cadre et sans filtre avec différentes personnalités québécoises; humoristes, vedettes de téléréalité ou du web, autres drag-queens, etc. Ce balado rafraîchissant animé par deux personnes qui assument pleinement qui elles sont est offert sur la plupart des plateformes de diffusion et en version vidéo sur YouTube.

➤ À écouter sur Apple  (Nouvelle fenêtre) – À voir sur YouTube  (Nouvelle fenêtre)

Les pires moments de l’histoire

La quatrième saison du balado « Les pires moments de l'histoire » est disponible depuis le 21 décembre. Photo : Urbania

Urbania a lancé cette semaine la quatrième saison des Pires moments de l’histoire, l’excellent balado historico-comique de Charles Beauchesne. L’humoriste maîtrise sa formule plus que jamais, avec sa narration unique et colorée et son humour délicieusement cynique.

Pour sa quatrième saison, il décortique cinq épisodes ou phénomènes de l’histoire qui se démarquent par leur nature horrible et invraisemblable : les 300 spartiates, les asiles victoriens, les croisades, les Olympiques d’Hitler et l’histoire houleuse de l’Australie. Les 20 épisodes du balado sont offerts sur la plupart des plateformes de diffusion. Quelques épisodes des saisons précédentes se trouvent aussi sur l’application Ohdio.

➤ À consulter sur Urbania  (Nouvelle fenêtre)

Dérives

Après avoir exploré le rituel de sudation, le pharmacien et vulgarisateur scientifique Olivier Bernard, alias le Pharmachien, aborde dans la deuxième saison de son balado Dérives l’ayahuasca, une boisson hallucinogène qui peut transformer des vies, pour le meilleur et pour le pire.

Les épisodes portent notamment sur l’histoire de Nelson Deschênes, un grand amateur de cette substance, qui est mort au Pérou en avril 2019 dans des circonstances nébuleuses. Est-ce que l’ayahuasca et le mode de vie qui en découle seraient en cause? Le mystère plane toujours , apprend-on dans Dérives.

➤ À écouter sur le site du Pharmachien  (Nouvelle fenêtre)

168 heures

Sébastien Lapierre est l'un des invités de «168 heures». Photo : Sébastien Lapierre

Voici un excellent moyen de voyager dans les endroits les plus reculés et parfois les plus hostiles de la planète dans le confort de votre demeure. L’animateur Samuel Ostiguy, qui se décrit comme un architecte d’aventures , interroge des adeptes de plein air extrême du Québec sur les hauts et les bas de leur passion hors norme. L'objectif de son balado : Faire ressortir l'humain derrière le superhéros.

On rencontre dans 168 heures une cinéaste qui a craint pour sa vie en raison de vents violents en Norvège, un cycliste qui a fait Montréal-Kuujjuaq sur deux roues, un pompier qui a parcouru plus de 1000 km dans l’Antarctique en ski, un surfeur qui a fait le tour du monde sur sa planche et plusieurs autres accros aux sensations fortes.

➤ À écouter sur BaladoQuebec  (Nouvelle fenêtre) – À écouter sur Apple  (Nouvelle fenêtre)

Une histoire intime – Traverse

Maïa Mazaurette Photo : Facebook

La collection de balados Une histoire intime recueille les témoignages de personnes qui ont vécu des moments ayant bouleversé leur vie et changé leur regard sur le monde.

Traverse raconte le deuil, en ses propres mots, de l’autrice et artiste-peintre française Maïa Mazaurette, qui a perdu son fiancé il y a sept ans. À travers sept brefs épisodes d’une dizaine de minutes chacun, elle évoque ses douleurs mais aussi ses espoirs.

Tout ce que je peux vous dire, c’est que mon histoire n’est pas une histoire triste. Je vais vous raconter comment les vivants traversent la mort – en l'affrontant, pas en l'évitant. En parlant, pas en se taisant. Le silence est pour les morts : cette fois, on se dit tout.

➤ À écouter sur France Inter  (Nouvelle fenêtre)

Parcours critique (s) – Houellebecq

Michel Houellebecq Photo : AFP/Getty Images / Eduardo Munoz Alvarez

L'un des auteurs les plus lus (et les plus controversés) de la francophonie depuis plus de deux décennies, Michel Houellebecq, est de retour dans l’actualité avec la parution prochaine de son huitième roman, Anéantir, une brique de 736 pages.

Nelly Kaprièlian, directrice des pages littéraires du magazine culturel français Les Inrockuptibles, propose un balado sur la réception de la plupart de ses livres à l’émission de radio culte Le masque et la plume. La diversité d’opinion des personnes invitées reflète bien la discorde que génère l'œuvre de Houellebecq dans le milieu critique. On a parfois droit à des échanges franchement houleux entre les personnes qui l’admirent et celles qui aiment critiquer négativement l’auteur de Soumission ou de La possibilité d’une île.

S’inscrivant résolument dans le camp des pro-Houellebecq – tout comme Les Inrocks d’ailleurs –, Nelly Kaprièlian intercale les archives radiophoniques avec des commentaires éditoriaux qui permettent de saisir l’effet de Houellebecq dans le milieu culturel français au fil des ans. Elle présente également des extraits de ses romans, lus par l’acteur Laurent Stocker, membre de la Comédie-Française.

➤ À écouter sur France Inter  (Nouvelle fenêtre)

Les couilles sur la table

Victoire Tuaillon Photo : Radio-Canada / Coralie Mensa

Que veut dire être un homme au 21e siècle? C'est le sujet du balado Les couilles sur la table, animé par la journaliste française Victoire Tuaillon, qui compte pas moins de 72 épisodes. En s'adressant autant aux hommes qu'aux femmes, elle y aborde les questions de la masculinité, la virilité, le féminisme, la charge mentale et la violence sexuelle.

Le succès de Couilles sur la table a donné suite à la publication d’un livre du même nom, paru en 2020, et d’un second balado piloté par Victoire Tuaillon, Le cœur sur la table, qui cherche à dépoussiérer les idées reçues sur les relations amoureuses. Parce que s’aimer est l’une des façons de faire la révolution , plaide la journaliste.

➤ Les couilles sur la table  (Nouvelle fenêtre)

➤ Le coeur sur la table  (Nouvelle fenêtre)

CERNO – L'anti-enquête

En découvrant que deux tueurs en série ont autrefois habité son immeuble, le reporter français Julien Cernobori se lance dans une enquête de longue haleine afin d’éclaircir les circonstances des nombreux crimes dont ils se sont avoués responsables.

La balado porte sur Thierry Paulin, alias le tueur de vieilles dames , et son complice Jean-Thierry Mathurin, qui ont semé la terreur à Paris au milieu des années 1980. Julien Cernobori se rend sur les lieux de tous les crimes répertoriés – Paulin a avoué les meurtres de 21 personnes, parfois commis avec Mathurin; la police lui en attribue 18 – et tente de comprendre pourquoi ces actes odieux ont été commis.

Les adeptes de true crime auront de quoi s’assouvir par cette anti-enquête fleuve qui s’étire sur des dizaines d’heures, et qui sonde, avec un souci du détail des plus minutieux, les recoins les plus sombres de l’âme humaine.

➤ À écouter sur Podtail  (Nouvelle fenêtre) – À écouter sur Apple  (Nouvelle fenêtre)