Un professeur se rappelle de la visite de Desmond Tutu à Sackville en 1988

Ken Adams, professeur à la retraite de l’Université Mount Allison, a eu la chance de rencontrer l’archevêque Desmond Tutu lors de sa visite à Sackville au Nouveau-Brunswick en 1988 et en garde de bons souvenirs. Pour lui, la mort de l’archevêque « est une grande perte pour le mouvement des droits de l'homme dans le monde. »

M. Adams a eu l’honneur de rédiger la citation du diplôme honorifique décerné par l’Université Mount Allison à l’archevêque Desmond Tutu lors de sa visite il y a plus de 30 ans.

Moi je suis un chimiste et on m’avait demandé d’écrire cette citation , dit Ken Adams. Il ajoute qu’il croit qu’on l’avait choisi en raison de son implication au sein de l’organisme Amnistie internationale.

Ken Adams et sa femme, Janet, étaient également responsables d’accueillir l’archevêque Desmond Tutu et sa femme à l’aéroport de Moncton et de les conduire à Sackville.

Nous avons eu la chance de les avoir seulement pour nous pendant environ une heure , dit M. Adams.

Ken Adams et sa femme Janet. Photo : Gracieuseté - Ken Adams

Ken et Janet Adams se rappellent de la conversation qu’ils ont eu avec l’archevêque et sa femme. Ceux-ci les avaient entre autres interrogés sur la façon dont le Canada traite les peuples autochtones.

L’archevêque nous a répondu : ''vous savez que vous avez un problème, et vous allez faire quelque chose. Le gouvernement sud-africain ne veut rien faire contre les inégalités en Afrique du Sud'' , ajoute Ken Adams.

Lors de sa visite à l’Université Mount Allison de Sackville, l’archevêque Desmond Tutu a prononcé un discours d’une trentaine de minutes devant les diplômés.

C'était profond, c'était humoristique. C'est quelque chose dont ces étudiants se souviendront longtemps et nous aussi , lance Ken Adams.

Lors de son discours, l'archevêque avait salué la contribution du Canada à la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud et avait demandé à la foule de continuer de lutter pour cette cause.

Il n'est pas dans notre stratégie de discuter si nous serons libres. Nous serons libres, nous tous dans notre pays, les Noirs et les Blancs. Et ce sera merveilleux de dire que vous nous avez aidés à devenir libres , avait déclaré l’archevêque Desmond Tutu lors de ce discours.

D’après un reportage de Nojoud Al Mallees de CBC