Xavier Bourgault absent de l’entraînement d’Équipe Canada junior

Celui qui a été sélectionné au premier tour (22e au total) par les Oilers d’Edmonton lors du plus récent repêchage amateur de la LNH LNH s’est blessé lors du premier match du Canada face à la Tchéquie, dimanche.

L’attaquant des Cataractes de Shawinigan, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a subi une mise en échec en zone neutre alors qu’il restait un peu plus de six minutes à faire à la troisième période. Il a immédiatement retraité au vestiaire et n’est pas revenu.

L’entraîneur-chef de l’équipe canadienne Dave Cameron a affirmé après l’entraînement qu’il ne savait pas si Bourgault serait en mesure de jouer mardi contre l’Autriche et n’a fourni aucun autre détail.

Un départ pour Brett Brochu

Dave Cameron a confirmé que Brett Brochu, des Knights de London, serait le gardien partant pour le deuxième match du Canada. Il était l’adjoint de Dylan Garand lors du premier match.

Je suis satisfait de la façon dont Garand a joué, mais nous avons de la profondeur au poste de gardien et nous voulons l’utiliser , a affirmé Cameron.

Sebastian Cossa est l’autre gardien de l’équipe canadienne.

Sourdif 13e attaquant

Lors de l’entraînement de mardi, Justin Sourdif n’était jumelé à aucun autre attaquant ce qui laisse supposer qu’il agira comme 13e attaquant s’il est en mesure de jouer mardi.

Il pourrait écoper d’une suspension pour un geste qu’il a posé à l’endroit de Jiri Tichacek en troisième période. Sourdif l’a frappé durement et son épaule a atteint le visage du défenseur. L’attaquant canadien a écopé d’une punition de deux minutes sur la séquence.

Cameron a mentionné après l’entraînement qu’il n’avait encore rien entendu à propos d’une possible suspension.