Les kaleidoscopes font vivre le Marché de Noël allemand jusqu’en 2022

Ça faisait quelques années qu’on souhaitait faire quelque chose avec nos installations après le 23 décembre , explique Mathieu Girard, directeur de production du Marché de Noël allemand.

L’événement Kaléidoscopes est donc né cette année, fruit de cette réflexion avec la Ville de Québec et le ministère du Tourisme. On vous présente quelque chose de très explosif, artistique, vibrant. C’est une belle vitrine pour les artistes d’ici , mentionne Mathieu Girard.

Ainsi, les arts visuels, le théâtre, le folklore sont à l’honneur du 27 décembre au 2 janvier à travers les quatre sites du Marché de Noël. Rappelons que le marché a choisi d’étendre ses activités ailleurs qu’à l’hôtel de ville cette année, pour investir la place D’Youville, notamment.

L’effet pandémie

Malheureusement, l’équipe prévoyait des spectacles de musique et un peu plus d’animations. Avec la montée des cas de COVID-19, elle a revu ses plans.

Dans notre espace des traditions, à place d’Youville, on voulait de la musique live et des conteurs, des chansons à répondre , souligne le directeur de production.

Une famille regarde un kiosque dans la section du Marché de Noël allemand qui rend hommage aux traditions québécoises. Photo : Radio-Canada

On va finalement montrer des éléments peut-être un peu plus contemplatifs, mais l’idée, c’est vraiment de partager notre folklore. Et les visiteurs pourront patiner aux rythmes de la musique traditionnelle , poursuit-il.

Les quatre sites du Marché de Noël : Place D’Youville, dans les jardins de l’Hôtel-de-Ville, à place de l’Hôtel-de-Ville et sur la rue Sainte-Anne.

Diplômés du conservatoire

L’aspect théâtral est important dans l’événement Les kaléidoscopes. On voulait créer cet espace et donner carte-blanche alors c’est un vrai contrat pour les diplômés du Conservatoire d’art dramatique de Québec , se réjouit Mathieu Girard.

Les diplômés du conservatoire ont utilisé les lieux de la place de l’Hôtel-de-Ville et devaient s’inspirer du mot miracle . En raison de la COVID, nous ne pouvions jouer sur place, donc nous avons fait des enregistrements et aussi des montages avec des photos , explique Élisabeth Lavoie, diplômée du Conservatoire d'art dramatique.

Elle ajoute qu'à travers les kiosques en bois du marché, les visiteurs pourront aussi s'amuser avec des éléments plus ludiques de l'exposition en plein air.

Avec les informations d'Alicia Rochevrier